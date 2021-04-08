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印度第2波疫情來勢洶洶！疑變種病毒釀禍　紐國將禁入境

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-04-08 15:00:22

▲由於印度第2波疫情來勢洶洶，加上變種病毒的風險，紐西蘭已於8日宣布將從11日起，暫停來自紐國的民眾入境。（圖／美聯社／達志影像）
▲由於印度第2波疫情來勢洶洶，加上變種病毒的風險，紐西蘭已於8日宣布將從11日起，暫停來自紐國的民眾入境。（圖／美聯社／達志影像）
印度的新冠肺炎疫情惡化，單日新增確診再創新高，一週內已有3天，單日新增確診數都超過10萬例，8日就新增12.6萬例；紐西蘭總理阿爾登(Jacinda Ardern)已表示，將從11日起，暫停印度旅客入境，禁令持續至28日。

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綜合《印度報》等當地媒體報導，印度第2波疫情來勢洶洶，除旁遮普省(Punjab)新增病例有81%是英國變種病毒株外，疫情最嚴重的馬哈拉什特拉省(Maharashtra)也發現傳播速度快的新變種。

馬哈拉什特拉省衛生廳長托普(Rajesh Tope)7日表示，當局懷疑當地可能出現一種新變種病毒，會在短時間傳染給民眾。

由於印度疫情升溫，紐西蘭8日新增的23例新冠肺炎確診病例中，就有17例來自印度，紐西蘭總理阿爾登表示，當地時間11日下午4時起至28日，將禁止所有來自印度的民眾入境紐西蘭，包含紐國公民，也強調政府會在這段期間研究風險管理措施，使得旅遊、往來運輸能盡早恢復。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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