印度第2波疫情來勢洶洶！疑變種病毒釀禍 紐國將禁入境
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-04-08 15:00:22
印度的新冠肺炎疫情惡化，單日新增確診再創新高，一週內已有3天，單日新增確診數都超過10萬例，8日就新增12.6萬例；紐西蘭總理阿爾登(Jacinda Ardern)已表示，將從11日起，暫停印度旅客入境，禁令持續至28日。
綜合《印度報》等當地媒體報導，印度第2波疫情來勢洶洶，除旁遮普省(Punjab)新增病例有81%是英國變種病毒株外，疫情最嚴重的馬哈拉什特拉省(Maharashtra)也發現傳播速度快的新變種。
馬哈拉什特拉省衛生廳長托普(Rajesh Tope)7日表示，當局懷疑當地可能出現一種新變種病毒，會在短時間傳染給民眾。
由於印度疫情升溫，紐西蘭8日新增的23例新冠肺炎確診病例中，就有17例來自印度，紐西蘭總理阿爾登表示，當地時間11日下午4時起至28日，將禁止所有來自印度的民眾入境紐西蘭，包含紐國公民，也強調政府會在這段期間研究風險管理措施，使得旅遊、往來運輸能盡早恢復。
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