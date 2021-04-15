人口激增刺激房市　好好窩主推3房低訂簽優惠

近年來各大建商獵地的首選非「梧棲」莫屬，堪稱全台最強海線區域，看中的就是未來交通建設發展、就業人口的激增以及生活的便利性，未來捷運藍線完工，市區港灣一條通，產能及商業各項利多，梧棲就可能揮別1字頭的低房價時代。





我是廣告 請繼續往下閱讀

市鎮中心區域內規劃有公園綠地、共好住宅、公托、聯合行政中心，都市計畫目標明確，因此吸引遠雄、勤美、潤泰、寶佳、聯悦、長虹等大型建商插旗推案，土地價格也在短短 7 年內從不到10萬／坪，直飆40萬／坪。





好好窩現場專案表示，梧棲區挾港灣經濟又擁各大工業區，不僅有台中港自由貿易港區、關連工業區及週邊鄰近的六大工業區就業人口，再加上近期離岸風電安裝工程整「樁」待發；三井outlet龐大的觀光商業以及未來二期試營運、海生館及梧棲港休閒漁港等海線觀光產業加溫，未來將大幅度增長，助長在地及外地投資客的購屋需求。





梧棲以近市區生活機能最成熟，且鄰近待成型的市鎮重劃區，房價相較台中市區來得低，對於首購族來說很具吸引力，入手待成型的新興重劃區， 用最低投報成本，換取未來建設發展增值空間，海線潛力股坐擁利多，已讓不管是區內或外區購屋族競相置產搶先機。





▲「好好窩」室內設計型態輕旅宿風格，社區裡規劃3水道標準泳池。（圖／好好窩提供）

「好好窩」基地約1350坪，規劃4棟地上15層大樓，共375戶含店面，住家格局規劃22~36坪1~3房，4面坐擁大棟距，緊鄰兒童公園，主打設計型態輕旅宿風格，社區更規劃3水道標準泳池、廚藝教室、KTV室、健身房等，不出門也可以享有各項娛樂；標準層住家規劃，以3房產品為主力，格局方正採光佳，室內鋪設拋光石英磚，衛浴配備免治馬桶、暖風機，全案每坪16萬元起，並創下區域內訂簽只需3%輕鬆低首付條件，讓首購族可以輕鬆購屋。





長久以來，梧棲的房價一直擺脫不了1字頭，如今各大建商積極獵地，再加上就業人口逐年增加，且大多來自於外區人口移居進駐，現在在梧棲置產，就像是站在房價的起漲點，提早用較優勢房價及高CP規劃的建案品質，從無殻蝸牛晉升到有殻一族。



