花蓮縣府批太魯閣號出軌事故甩鍋地方　工程會：沒這意思

台鐵408車次太魯閣號列車出軌50死意外，燒出政府採購弊端！行政院工程會指出，李義祥的義程營造在2015年花蓮縣府採購案因文件登載不實遭判有罪，但花蓮縣府卻未啟動停權措施，讓義程營造能繼續投標。花蓮縣政府怒批工程會甩鍋地方政府，工程會則澄清絕無此事。

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針對花蓮縣政府大動作發聲明反擊，工程會主委吳澤成回應表示，沒有這個（甩鍋）意思，只是有一個判決的案子那邊，但是沒有看到作停權的處份，會請花蓮縣政府作說明。針對通報機制漏洞，他表示，現在工程會有跟檢察機關連線，只要一起訴的案子就能看到，但是法院的判決還沒連線，希望跟他們連線後，將來能提醒招標機關。

針對花蓮縣政府質疑甩鍋，吳澤成表示，沒有這個意思，也許他們有他們的考量，就來把事實澄清，認知上的差誤可以來釐清，是不是認知上的差誤可以來釐清。

立院交通委員會邀請行政院公共工程委員會、交通部、國家運輸安全調查委員會就「0402太魯閣號鐵道事件突顯工程之發包、監造、施工等作業安全管理之權責釐清及後續改善處置」進行專題報告，並備質詢。工程會指出，李義祥擔任負責人的「義祥工業社」曾因圍標被法院判決有罪，經招標機關刊登政府採購公報停權 1 年至2010年3月9日止，停權期間已過，另「義程營造」在2015年間履行花蓮縣政府採購案間，有履約請款文件登載不實行為，經法院判決有罪，但花蓮縣府卻未啟動停權措施，工程會已去函縣府要求說明。

對於工程會與立委質疑花蓮縣政府對李義祥的義程營造公司放水，花蓮縣府發表嚴正聲明指出，本次引起太魯閣408車次事故之臺灣鐵路管理局「鐵路行車安全改善六年計劃(北迴線K51+170~500山側邊坡安全防護設施工程)」之得標廠商為「東新營造有限公司」，實非「義祥工業社」或是「義程營造」，相關得標廠商有無轉包，或是非法行為，應由承辦機關交通部臺灣鐵路管理局查核，或主管機關公共工程委會查核，非花蓮縣政府。

「義程營造」在履行花蓮縣政府採購案期間，有履約請款文件登載不實行為，經花蓮縣政府主動移送檢調並提起告訴，經法院審理才在2021年2月19日判決有罪確定，一切依據採購法相關規定辦理，倘在訴訟中尚未有罪定讞之廠商亦須通報，或是不同家公司卻同一負責人有問題要通報，工程會應修法統一規定讓全國遵守。