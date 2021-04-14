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專訪／台鐵悲劇重演　連勝文：執政黨只要選票、不要改革

記者余祥／台北報導

2021-04-14 08:10:00

連勝文
▲國民黨智庫副董事長連勝文接受《NOWnews今日新聞》專訪時批行政院長蘇貞昌應為台鐵出軌事故下台負責。（圖／記者鄭宏斌攝，2021.04.08）
台鐵408次太魯閣號2日發生出軌意外，造成嚴重死傷，是半世紀以來台鐵最嚴重的事故。國民黨智庫副董事長連勝文接受《NOWnews今日新聞》專訪時痛批，人為事故令人痛心，就是肇因於隨便、散漫的組織文化，難道行政院長蘇貞昌不用下台負責嗎？執政黨近日提出要朝台鐵公司化的方向改革，顯然是轉移焦點，台鐵公司化還需要很長的時間，難道這段時間其他的改革都不用做了嗎？

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台鐵從樹林發車至台東的408車次太魯閣號，2日經花蓮縣秀林鄉和仁路段、大清水隧道時撞擊從邊坡滑落至鐵軌上的工程車，發生出軌事故，造成嚴重死傷。

▲清明連假首日就發生台鐵出軌意外，造成50死慘劇。（圖／記者葉政勳攝,2021.04.03）
▲清明連假首日就發生台鐵出軌意外，造成49死慘劇。（圖／記者葉政勳攝，2021.04.03）
連勝文說，發生這樣人為的災難大家都很難過、震驚，特別是作為父母，無法想像那些小孩在事故發生時所承受的痛苦，即便不在現場，也能感受到那種痛，真的是痛到不能再痛。

面對這麼重大的人為事故，連勝文說，總統蔡英文前幾天講的話，跟2018年發生普悠瑪事故時幾乎一模一樣，基本上只是把講稿上的話把普悠瑪換成太魯閣而已。這2年多來，執政黨、大官們、真正有權力改革台鐵的人都只是嘴上說檢討，但事實上，發生悲劇後，只要用網軍帶風向、轉移焦點，事情好像過去了。

連勝文批，這2年多來交通相關的重大改善進行得非常緩慢，有人說是因為台鐵的財務困難、經費不足，但民進黨有錢用在大內宣、大外宣、養網軍，只要拿一部分的經費出來，台鐵的問題可能就能被解決。

連勝文說，這次事件更凸顯台灣的公共工程散漫、隨便的組織文化，以及差不多、但求無過的公務員心態，就是這樣的組織文化導致公共工程品質低論、進度緩慢，甚至是造成意外的發生，根本應該直接究責到總統蔡英文，只是，總統是民選的、無法下台，至少蘇貞昌要下台，難道行政首長無需為這樣的組織文化負責嗎？

連勝文認為，最重要的是要釐清政治、事故責任之後，才能真正改革，權責不清怎麼改革？若不從最高行政首長負責，台灣公務體系無論台鐵、任何與公共工程有關單位，都不會改變這樣散漫的組織文化。

在台鐵意外發生後，民進黨著手於台鐵三大面向改革，推動台鐵公司化是其中一個方向，連勝文認為，這十分可笑，先不管公司化是否能夠解決台鐵長期的沉痾，等到台鐵仿造北捷公司化不知道要幾年後，可能至少要5年，另外還要搭配修法、組織條例、員工配置，又要再5年，難道這段時間就什麼都不用做了嗎？因此現在提倡台鐵公司化，根本是在轉移風向焦點，亂扯一通。

連勝文也點出，台鐵局長懸缺已久，牽涉民進黨派系鬥爭、派系分配，真正有專業的人，可能因為意識形態不同，也只能喝西北風，民進黨就是意識形態掛帥，而不是相信專業、科學判斷作為準則，蘇貞昌一天到晚震怒，但早被看穿只重宣傳、不重實質，只要選票，不要真正改革。


 

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