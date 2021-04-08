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台南消防局添生力軍 楊氏三兄弟捐贈救護車回饋鄉里

記者陳諭申/台南報導

2021-04-08 15:24:11

左起楊政龍、楊桓奇、楊氏兄弟的叔叔楊金山，捐贈救護車予台南市消防局將軍分隊，由市長黃偉哲代為接受
▲左起楊政龍、楊桓奇、楊氏兄弟的叔叔楊金山，捐贈救護車予台南市消防局將軍分隊，由市長黃偉哲代為接受 （圖／記者陳諭申攝，2021,04,08）
台南子弟楊家三兄弟，為紀念已故父親楊友亮先生與回饋鄉里，慷慨捐贈價值新台幣300萬元的將軍91救護車給台南市消防局將軍分隊，以便服務與守護大北門區民眾生命健康。今(8)日台南市長黃偉哲親自出席捐贈儀式，回贈感謝狀予受獎代表人楊金山、楊桓奇與楊政龍叔姪，茲表感佩楊氏家族的門風與肯定造福故鄉的熱心善意。

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黃偉哲表示，自從台南市的救護車使用12導程心電圖機後，大幅縮減患者院前的診斷時程，為患者爭取寶貴的救命時間，使醫院端可以及時準備必要的療程來救護生命與其家庭，足量與配備完整的救護車必要性顯見一斑。為了因應每日上百通的緊急救護需求，救護車本身或其車輛配備都會隨著時間磨損折舊，使用年限一到，勢必要汰舊換新，非常感謝楊氏家族的善行義舉，將愛心化為行動支持，一同與警消、義消與婦宣來守護台南市民的健康安全。

台南消防局說明，楊桓奇、楊桓和與楊政龍三兄弟自小在善化長大，目前分別居住台中、高雄、台南等地，因紀念已故父親，於109年4月決定以該家族主持的「善化無極指陽宮」及父親楊友亮名義合資捐贈救護車，後因善化分隊的救護車尚未到達汰換年限，故將善意的救護能量捐施於將軍分隊。將軍91於今年3月打造完成並塗裝「巴騰堡格紋」(註)加強辨識，車上除配有大幅提升到院前存活率的12導程心電圖機及自動心肺復甦機外，並配有救護安全頭盔（頭盔面罩、工作頭燈），以提高同仁出勤的效能與安全性。

▲台南市長黃偉哲與捐贈人一同搭上將軍91的發動救護車，開警示燈與鳴報警報器10秒，宣示將軍91的正式啟用（圖／記者陳諭申攝，2021,04,08）
▲台南市長黃偉哲與捐贈人一同搭上將軍91的發動救護車，開警示燈與鳴報警報器10秒，宣示將軍91的正式啟用（圖／記者陳諭申攝，2021,04,08）
 

註：巴騰堡格紋（Battenburg markings）為用於增強醒目程度的高可視性格紋標記，因格紋狀外觀和巴騰堡蛋糕的橫切面圖案非常相似，故被稱之。其塗裝通常應用於緊急車輛（警察車輛、消防車、救護車）車身塗裝外，亦會印製於制服表面，例如交通警察的風衣、反光背心上。

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