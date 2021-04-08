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泰國女星產後五天照片曝光　身材超纖「沒小腹」驚呆網

四方報/綜合報導

2021-04-08 18:03:53

泰國女星Sririta Jensen Narongdej
▲泰國女星Sririta Jensen Narongdej生子後僅5天就頂著完美身材亮相。（圖／翻攝自IG）

《四方報》報導，不少母親在生完孩子後身材便再也回不去了，就算是藝人也往往需要在私人教練的指導下，花幾個月的時間透過運動、飲食才能恢復昔日體態。不過，一名泰國女星Sririta Jensen Narongdej生子後僅5天就頂著完美身材亮相，讓一眾網友紛紛傻眼直呼「怎做到的」。

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泰國女星Sririta在2020年與男友Korn Narongdej開心成婚，幸福的新婚生活讓Sririta很快便有了身孕，並在近日順利生產，正式升格為人母。初為人母的Sririta對迎接這個新生命滿懷期待，從懷孕之初便經常在Instagram上與粉絲分享近況，還曾發出許多絕美的孕照，不少粉絲朋友都見證了Sririta從懷孕到產子的過程。

在Sririta挺著大肚子的時候，就有不少粉絲對她身材保養得宜感到驚奇，而Sririta產子後發出的系列照片中也可以看到她雙腿纖細、踩著高跟鞋，小腹平坦，看起來全無浮腫之態，一點都不像剛生完孩子的樣貌。一眾網友在恭喜Sririta之餘，也紛紛留言驚嘆「這確定是生產五天後的身材？」、「和懷孕前完全沒差別」、「怎辦到的」。

39歲的女星Sririta為泰國和丹麥混血，最初以模特兒之姿踏足演藝圈，靠接拍廣告、雜誌拍攝等逐漸打出知名度，並在後來轉戰演員一職，代表作品包括「咒信999」、「爭分奪秒」。

▲泰國女星Sririta
▲泰國女星Sririta Jensen Narongdej生子後僅5天就頂著完美身材亮相。（圖／翻攝自IG）
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