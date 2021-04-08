小腹隆起藏不住？張柏芝疑挺「第4胎孕肚現身」引網論戰
記者李薇/綜合報導
2021-04-08 17:47:40
40歲香港女星張柏芝，自2011年和謝霆鋒離婚後，獨自撫養2個兒子Lucas和Quintus，恢復單身後桃花不斷，在2018年底祕密產下第3胎Marcus，雖然沒有正面回應關於孩子生父的消息，但外界紛紛送上祝福，近日她現身螢幕前屢屢被拍到小腹隆起的照片，疑似懷第4胎的消息，引發網友熱議。
綜合陸媒報導，張柏芝7日於北京出席時尚品牌新品活動，身著一襲白襯衫、橘色短裙，搭配黃色鏤空碎花外套，整個人自帶濾鏡，氣質相當出眾，隨著活動現場未修圖的照片曝光，她的小腹再次引起網友的討論，「好大的孕肚」、「P一下吧」，但絕大多數粉絲皆讚嘆她的美貌：「40歲環視四周無一對手」、「女神真的好元氣」、「看起來根本18歲吧」、「姐姐的狀態真的是絕了呀，歲月不敗美人是真的」。 張柏芝近來參加大陸綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》，人氣飆漲，40歲的外貌保養得宜，如同18歲少女般散發青春氣息，在節目中的表現也相當優秀，收穫大批粉絲，節目中更是話題不斷，舞蹈、唱歌也進步相當多，一路進到總決賽，且人相當隨和完全沒架子，先前多次向王菲的好友那英，發出組隊邀請，最後兩人一起吃飯聊天，高EQ的表現讓人相當欽佩。