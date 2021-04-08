小腹隆起藏不住？張柏芝疑挺「第4胎孕肚現身」引網論戰

40歲香港女星張柏芝，自2011年和謝霆鋒離婚後，獨自撫養2個兒子Lucas和Quintus，恢復單身後桃花不斷，在2018年底祕密產下第3胎Marcus，雖然沒有正面回應關於孩子生父的消息，但外界紛紛送上祝福，近日她現身螢幕前屢屢被拍到小腹隆起的照片，疑似懷第4胎的消息，引發網友熱議。





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▲張柏芝在《乘風破浪的姐姐2》，收穫大批粉絲。（圖／乘風破浪的姐姐微博）

× ▲張柏芝在《乘風破浪的姐姐2》，收穫大批粉絲。（圖／乘風破浪的姐姐微博）

▲張柏芝7日現身北京參加活動，小腹隆起引發討論。（圖／搜狐娛樂微博）

× ▲張柏芝7日現身北京參加活動，小腹隆起引發討論。（圖／搜狐娛樂微博）

▲張柏芝凍齡外貌，讓粉絲相當羨慕。（圖／搜狐娛樂微博）