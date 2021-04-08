太魯閣事故頭七法會 林佳龍「臉色鐵青」全程不發一語
記者賴志昶／台北報導
2021-04-08 15:38:27
台鐵太魯閣號2日於花蓮清水隧道發生出軌事故，至今（8）日已滿7日，也就是民間習俗所說的「頭七」。為此，今日下午15時，於花蓮市殯儀館舉行太魯閣事故罹難者頭七法會，交通部長林佳龍、花蓮縣長徐榛蔚、國民黨主席江啟臣及國民黨立委葉毓蘭等各界人士，都來到現場向50位罹難者致意。
今日為太魯閣事故罹難者頭七，為弔念50位罹難者並向殉職的2位司機員致敬，台鐵全線列車於今日上午9時28分（事故發生時間），均鳴笛5秒；同時，所有列車行經事故現場時，也會長鳴1聲。
此外，花蓮市殯儀館今日也舉行「0402台鐵408次太魯閣號事故罹難者法會」，現場除了有50位罹難者的家屬之外，也有許多中央、地方首長到場致意，整體包含家屬約百餘人參加。
法會場面相當肅穆，當林佳龍與江啟臣現身現場時，一度引起媒體騷動，不過一會兒後，經花蓮縣政府官員提醒，許多媒體也紛紛離開會場，以尊重罹難者家屬感受。
林佳龍雖為法會上的媒體焦點，但整場與徐榛蔚低頭討論，全程臉色鐵青，面容略顯悲傷，在待了約20分鐘左右後，並未再發表任何言論，隨即離開現場。據悉，林佳龍預計將趕往清水隧道，在太魯閣事故現場再次為罹難者致意。