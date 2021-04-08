中捷旅客破百萬 蕭氏宗親揪團搭中捷朝聖
記者柳榮俊/台中報導
2021-04-08 15:46:42
台中捷運綠線從開放試營運至今，已超過百萬人次搭乘，儼然成為新的台中景點，今(8)日由環球蕭氏宗親總會與台灣蕭氏宗親總會號招「全台蕭氏宗親遊台中」，搭乘中捷踩線，蕭氏宗親在台中市政顧問蕭明仁與台中市議員蕭隆澤的陪同下，暢遊台中文心森林公園、台中市政願景館、台中歌劇院、秋紅谷等景點，感受台中獨特魅力。
台灣蕭氏宗親總會副總會長蕭明仁表示，他本身也是台中市的市政顧問，也在從事旅遊產業，認為台中是一座相當具有魅力的城市，加上台中捷運綠線貫通，連結全台交通大動脈台灣高鐵，因此才會邀請全台蕭氏宗親搭高鐵或火車到烏日，再轉乘捷運暢遊台中。
「全台蕭氏宗親遊台中」，近百位蕭氏宗親今上午搭乘台中捷運來到台中市政府，在市府新聞局、秘書處的接待下，先後進行市政大樓導覽與參觀市政願景館，並觀看台中宣傳影片「感受台中Feeling Taichung」，了解台中重大建設、藝文活動、珍饌美食，看到孫立人將軍故居、東豐自行車綠廊、后豐鐵馬道等文化資產、景點照片，民眾可透過多媒體互動設備，探索台中豐厚文化底蘊及觀光資源。
隨後，蕭氏宗親也來到台中歌劇院參觀，更到秋紅谷公園喝咖啡，感受台中七期城市面貌的嶄新與活力，大家讚嘆台中捷運開通，將市區景點都串連再一起，對外地旅客相當方便，下次各縣市一定還要再組團來台中旅遊。