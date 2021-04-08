足球／史上最多外援！木蘭聯賽落實主場制三地開踢
記者鍾東穎/台北報導
2021-04-08 16:56:34
2021台灣木蘭聯賽將於4月10日展開，今年落實主場經營，同日三地開踢，15輪、45場均有直播，本季6隊補強將近10名外援，史上最多，木蘭女將們也要全力衝刺9月在台舉辦的亞洲盃資格賽，爭取世界盃門票。
花蓮隊上季中斷台中藍鯨4連霸，不過今年因疫情等因素，尋找外援未果，只有2名好手回歸，隊長「八萬」王湘惠坦言，看其他隊友外員補強「有壓力」也會期待教練團會帶來新的戰術，也看好各隊引進好手，帶來刺激，讓本土選手更上一層。
今年落實主客場，出生花蓮的王湘惠認為能培養在地球迷，帶動球隊所屬地文化、運動風氣，選手的家人也能進場加油。
「冠軍是基本。」台中藍鯨總教練呂桂花設下本季目標，戰力大幅補強，續留上季因疫情只踢2場的香港國家隊門將吳卓蔚，從桃園國際轉戰的泰國國腳皮薩邁.頌賽(Pitsamai Sornsai)和美國好手瑪芮兒.古鐵雷斯(Mariel Gutierrez)，加上原本的主力日籍中場田中麻帆，堪稱最完整外籍軍團。
今年女足頭號大事非9月在台舉行的2022女子亞洲盃資格賽莫屬，力拚踢進攸關世界盃資格的亞洲盃會內賽，有了外援的碰撞，盼能提升女足實力。
本季木蘭聯賽將交由博斯體育台統籌轉播，15輪、45場比賽均有直播，除了每輪均有一場賽事在博斯運動二台(MOD、有線電視)直播外，中華足協的CTFA TV YouTube頻道也將會場場直播不漏接。