全台首架A320neo亮相！虎航獨家全新客艙開箱
記者黃仁杰／台北報導
2021-04-08 16:29:04
台灣虎航今（8）日在桃園台灣飛機維修公司棚廠舉辦新機發表會，全台首架A320neo客機正式亮相，新引擎及鯊魚鰭機翼，省油達18%，噪音更是降低50%，對地球環境更為友善，在內裝上，每個深藍色皮椅座位前方都設置有USB充電插座及iPad平板電腦擺設架。台灣虎航董事長陳漢銘表示，A320neo的正式啟航，也象徵台灣虎航服務的再升級。
台灣虎航首架A320neo的機身編號為B-50021，機身上除了保留台灣虎航最具代表融合Taiwan本島形體之logo字樣及虎紋尾翼外，並於機身後方塗裝醒目的「AIRBUS A320neo」的官方象徵識別，這也是為了紀念第一架A320neo才有的獨一無二塗裝。而駕駛艙前方的視窗設計，更特別選用了黑色的窗櫺，就像戴了一副墨鏡，為整架飛機增添帥氣。
A320neo提供窄體客機最寬敞的單走道客艙，其研發的新引擎及鯊魚鰭機翼，省油達18%，噪音更是降低50%，對地球環境更為友善，值得一提的是，機內也增添更多的設備，感官享受全面提升。
在視覺上，機內燈光會根據不同情境例如登機、用餐、休憩等來變換色彩。聽覺上，旅客在登機時，就能聽到來自台灣的天籟美聲—希望兒童合唱團Puzangala特別為台灣虎航錄製的多首登機音樂。另一大特色，就是每個座位前方都設置有USB充電插座及iPad平板電腦擺設架，方便旅客使用電子用品等。
華航集團董事長謝世謙表示，虎航從2013年開始籌備，在2014年開始飛，2016年也是非常重要的轉捩點，在近幾年也有不錯的實質獲利，且開始發放股利，自己對於虎行深具信心，相信在疫苗的施打、邊境逐漸開放下，下半年應該會有好消息，虎航將扮演旅遊上的重要角色，陸續有14架的neo接收，會逐步步上正軌。
台灣虎航董事長陳漢銘表示，A320neo的正式啟航，不僅象徵台灣虎航邁入下一個新里程碑，也象徵台灣虎航服務的再升級，未來也將陸續有更多A320neo加入台灣虎航客機的行列，歡迎旅客們親自來搭乘感受。