新光三越跨足outlet 首家落腳草衙道、2022開幕
記者許家禎/台北報導
2021-04-08 16:37:58
新光三越今（8）日宣布跨足outlet市場，首家skmpark將落腳高雄草衙道，預計2022年農曆年前開幕。新光三越副董吳昕陽表示，集團不斷創新，這次再度拓展多元事業，是對轉型極具重要意義的里程碑。Skmpark占地8萬7千平方米，全區規劃超過220間店鋪，主要客群鎖定在嘉義、台南、高雄與屏東。
新光三越副董吳昕陽今日指出，Skmpark與擁有超過20年開發頂級outlet經驗的TOC Consulting國際團隊合作，以國際級生活複合式Lifestyle Outlet為定位，是一座結合Outlet購物、生活體驗、餐飲與娛樂的半露天樂園。Skmpark位於高雄草衙道，距離高雄國際航空站僅2.5公里，搭乘捷運僅一站。
Skmpark占地8萬7千平方米，全區規劃超過220間店鋪，其中包含全年折扣3到65折的國際品牌、30多個餐飲品牌的大型美食廣場，還有20家備有戶外座位區的餐廳與咖啡廳。
娛樂設施部分，包括主體場館，擁有10個影廳的影城、全台唯一的戶外卡丁車賽道和遊樂園，超過3000平方米的健身中心與保齡球場，棒壘球打擊場、室內兒童遊樂場、生活書店、寵物店、烹飪教室、美髮沙龍與美體護膚中心。