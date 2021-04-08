南市自駕公車營運團隊簽署MOU 商轉營運指日可待
記者陳諭申/台南報導
2021-04-08 16:38:11
台南自駕公車邁入全新里程碑，南市府在沙崙、南科兩地的自駕公車路線試乘活動日前圓滿結束，今（8）日台南市長黃偉哲見證下，「理立系統股份有限公司」、「台灣數位科技股份有限公司」、「府城客運」、「凱勝綠能」等廠商簽署合作意向書，宣示自駕公車台南隊正式成軍，進一步朝向商轉營運邁進。
台南市長黃偉哲表示，很高興跟民眾宣布台南的公車邁入一個新的紀元，自駕公車已經落實在大家的生活周邊。智慧城市是台南的願景，而智慧交通則是最貼近民眾的應用，自動駕駛車輛是世界趨勢，自駕技術將對城市交通帶來革命性的改變，無論是在駕駛工時、行車安全、車輛調派、偏鄉交通等方面，都可以應用自駕技術突破現有的限制。他樂見民間廠商來台南實驗自駕技術，「自駕公車台南隊」成軍後，台南第一條以自駕車行駛的公車路線上路指日可待。
交通局長王銘德指出，台南自動駕駛公車實驗計畫於去（109）年獲得經濟部核准和測試車牌，有沙崙和南科2條路線，為確保安全，從一開始只能在封閉車道測試，逐步完成一般道路的不載客實驗，今（110）年2、3月完成載客試乘，體驗民眾超過800人次，獲得好評。實驗計畫在3月通過經濟部審查延長一年，第二年度計畫中將導入客運業者、車體製造廠等團隊，不但進行技術測試，也將驗證未來商轉營運模式。
接下來的實驗計畫將有四大升級：第一是「車輛升級」，將由車體廠「凱勝綠能」提供2輛電動中型巴士，交由技術廠商「理立系統」改造。第二是「路口升級」，由「台灣數位光訊科技集團」完成4處號誌介接及2處盲點偵測建置，將號誌、道路影像直接傳輸到車載電腦進行運算，輔助自動駕駛車輛安全通過路口。第三是「技術升級」，將新增自動閃避障礙物功能、物件追蹤功能、優化號誌辨識能力、提升搭乘舒適度，提升系統穩定性與可靠度。第四是「營運升級」，由在地「府城客運」加入成為營運業者，預計今年第3季可以開始比照一般公車路線收費載客。