高市國民黨團捐款質疑衛福部　黃捷批政治操作噁心

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民進黨高雄市黨部主委趙天麟今日下午指出， 與議會黨團總召鄭光峰商議，決定由黨部及黨團共同捐出一百萬元至衛福部「0402太魯閣號事故案」專戶，希冀能給罹難者家屬、受傷者的後續醫療提供幫助，願往者安息、傷者早日康復；趙天麟說，今日國民黨高雄市議會黨團亦宣布捐款，可惜的是國民黨議員在善款上仍予以泛政治化，對衛福部專戶極盡質疑與批評，令人感嘆連面對災難也不能暫歇政治爭鬥嗎？
高雄市議員黃捷下午也發文痛批，黃捷說，今天是太魯閣號事故頭七，要誠摯的向罹難者與傷者哀悼，然而，在這個哀戚的時刻，高雄市議會國民黨團卻用捐款，來進行惡質的政治操作，非常噁心。
黃捷認為，今天國民黨團宣布要捐出一百萬給事故的家屬與傷者，捐款本是美意，然而捐款的對象竟是花蓮縣政府，不僅如此，竟還找來花蓮縣政府的縣長室李裕仁秘書接收善款，這位李秘書去年八月因涉採購弊案遭起訴並羈押，今年三月才以百萬元交保，短短幾天花蓮縣政府竟已經把感謝狀跟捐贈證書都做好一併帶過來，讓人不禁怒火中燒，原來大家急著救災、協助傷者與家屬、關心現場人員創傷症候群之時，國民黨還在勞師動眾忙著開記者會，只為了宣傳自己。
黃捷表示，國民黨特地募了一百萬來捐款，就是要抹黑衛福部開的捐款會流向不明，還再一次用高雄氣爆事件，在高雄人的傷口上撒鹽，如果真的查到什麼，請國民黨拿出證據，不要一直用抹黑、影射的方式來抹煞台灣人的愛心。
黃捷也批，過去花蓮縣政府才真正是濫用賑災捐款的鼻祖，2018年不僅拿8億元的善款去補貼石材、觀光產業的紓困，還動用環保局、衛生局的預算，花了1300萬製作DVD、宣傳大禮包來送給捐款人，被踢爆根本是為花蓮縣長自己做宣傳，遭到各界譁然，這次國民黨捐給這樣子的花蓮縣政府，根本是用捐款的愛心包裝操作災難的禍心，呼籲國民黨停止消費災難，拿出實質的行動來關心台灣交通安全、創傷者後續的心靈撫慰，真正為台灣做點好事，才是人民之福。