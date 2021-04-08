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高市國民黨團捐款質疑衛福部　黃捷批政治操作噁心

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-04-08 16:46:39｜2021-04-08 17:48:31

黃捷
▲高雄市議員黃捷批國民黨團用捐款來進行惡質的政治操作。（圖／黃捷服務處提供）
高雄市議會第三屆第五次定期大會明（8）日將正式開幕，民進黨高雄市黨部與議會黨團決定共同捐出100萬元至衛福部「0402太魯閣號事故案」專戶，但也批評上午國民黨團捐款卻對衛福部專戶極盡質疑與批評，質疑國民黨連面對災難也不能暫歇政治爭鬥嗎？ 高雄市議員黃捷也痛批這個哀戚的時刻，國民黨團卻用捐款來進行惡質的政治操作，非常噁心。

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高雄市議會國民黨團今日上午召開記者會，宣布以黨團名義捐贈100萬給花蓮縣政府，希望協助罹難者家屬及傷者度過難關，國民黨團總召童燕珍並批判衛福部捐款的正當性，以及對蔡政府台鐵改革的質疑，還提到高雄氣爆善款至今不清不楚；議員黃紹庭更說到民進黨政府在行政責任、政治責任上面沒有做任何的表示，交通部長林佳龍、行政院長蘇貞昌也沒有因為政治責任而下台，對於國賠賠償家屬的部分，應該就是由國家來負責賠償，現在卻弄了一個捐款專戶，覺得非常荒謬。

民進黨高雄市黨部主委趙天麟今日下午指出， 與議會黨團總召鄭光峰商議，決定由黨部及黨團共同捐出一百萬元至衛福部「0402太魯閣號事故案」專戶，希冀能給罹難者家屬、受傷者的後續醫療提供幫助，願往者安息、傷者早日康復；趙天麟說，今日國民黨高雄市議會黨團亦宣布捐款，可惜的是國民黨議員在善款上仍予以泛政治化，對衛福部專戶極盡質疑與批評，令人感嘆連面對災難也不能暫歇政治爭鬥嗎？

▲民進黨高雄市黨部主委趙天麟發文質疑國民黨，連面對災難也不能暫歇政治爭鬥嗎？（圖／翻攝自民進黨高雄市黨部臉書）
▲民進黨高雄市黨部主委趙天麟發文質疑國民黨，連面對災難也不能暫歇政治爭鬥嗎？（圖／翻攝自民進黨高雄市黨部臉書）
高雄市議員黃捷下午也發文痛批，黃捷說，今天是太魯閣號事故頭七，要誠摯的向罹難者與傷者哀悼，然而，在這個哀戚的時刻，高雄市議會國民黨團卻用捐款，來進行惡質的政治操作，非常噁心。

黃捷認為，今天國民黨團宣布要捐出一百萬給事故的家屬與傷者，捐款本是美意，然而捐款的對象竟是花蓮縣政府，不僅如此，竟還找來花蓮縣政府的縣長室李裕仁秘書接收善款，這位李秘書去年八月因涉採購弊案遭起訴並羈押，今年三月才以百萬元交保，短短幾天花蓮縣政府竟已經把感謝狀跟捐贈證書都做好一併帶過來，讓人不禁怒火中燒，原來大家急著救災、協助傷者與家屬、關心現場人員創傷症候群之時，國民黨還在勞師動眾忙著開記者會，只為了宣傳自己。

黃捷表示，國民黨特地募了一百萬來捐款，就是要抹黑衛福部開的捐款會流向不明，還再一次用高雄氣爆事件，在高雄人的傷口上撒鹽，如果真的查到什麼，請國民黨拿出證據，不要一直用抹黑、影射的方式來抹煞台灣人的愛心。

黃捷也批，過去花蓮縣政府才真正是濫用賑災捐款的鼻祖，2018年不僅拿8億元的善款去補貼石材、觀光產業的紓困，還動用環保局、衛生局的預算，花了1300萬製作DVD、宣傳大禮包來送給捐款人，被踢爆根本是為花蓮縣長自己做宣傳，遭到各界譁然，這次國民黨捐給這樣子的花蓮縣政府，根本是用捐款的愛心包裝操作災難的禍心，呼籲國民黨停止消費災難，拿出實質的行動來關心台灣交通安全、創傷者後續的心靈撫慰，真正為台灣做點好事，才是人民之福。

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