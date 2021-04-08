台中觀旅局拼觀光 四至六月推「宅在臺中」度假優惠

又逢五窮六絕旅遊淡季，臺中市府觀旅局結合旅宿業推出「2021宅．在臺中」度假專案，規畫29條「宅小區路線」，帶領旅人探訪各區巷弄人文之美，形塑全新旅遊風貌外，配合3天2遊程還有續住優惠。身分證開頭是B及L民眾，更享台中人專有好康，住宿下殺6折，優惠期間至六月底。





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觀旅局今天舉行「2021宅．在臺中」專案記者會，由新上任觀旅局長韓育琪主持，另邀請台中知名旅遊作家劉克襄，推介以環保概念出發的慢旅行程，透過雙腳走遍泰安到大甲沿途景緻，穿梭在地市場尋找道地美食，用更貼近在地生活樣貌方式旅行臺中，在不能出國的時候，感受宅在臺中的美好。





▲台中觀旅局拼觀光，邀來旅遊作家劉克襄推介慢遊旅行，體驗台中不一樣風情。（圖／記者金武鳳攝，2021.4.8)

臺中市旅館公會理事長鄭生昌表示，5、6月是觀光業者淡季，一般人 所說的「五窮六絕」。為此 ，繼3月起聯合旅宿業自發性推出回饋10％優惠案後，四月再推「宅臺中」度假專案，期盼能號召全台旅人到台中市深度旅遊，享受台中好山好水好美食外，三天二夜遊程還享飯店續住優惠。。





觀旅局長韓育琪表示，疫情又逢旅遊淡季，為吸引人潮到台中市深度旅行，特別與29區聯手推出29條宅小區旅遊路線，有別原有的旅遊景點，偏重各區特色之美，要讓旅人體驗不一樣的台中旅遊風貌。台中人還有專屬優惠，凡身分證B及L開頭者，房價下殺6折。



