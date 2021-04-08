超過百人接種 體育國手施打新冠肺炎疫苗進入第三階段
記者鍾東穎/台北報導
2021-04-08 16:57:17｜2021-04-08 17:35:17
體育國手陸續接種新冠肺炎疫苗，體育署長張少熙今(8)日表示，現在進行到第三階段，今天有27人完成接種，下周還會有68人接受施打，自3月開始至今總共超過百人。
代表國家出國參賽的選手列入優先疫苗施打名單，體育署秉持3大原則，分批施打、逐步開放，自主決定，首批在3月23日到25日施打的有41位，第二階段有64位。
張少熙表示，「現在第三階段分兩批施打，今天打了27位，下周4月15日在打68位，9個項目都是我們重重之重的運動項目。」
張少熙續道，「其他項目，目前來講是足球會在4月12日施打，台南鋼鐵隊有20個人要到香港比賽所以接種。」台鋼是去年企甲冠軍因而取得參賽資格，以台南市FC的名義參加5月中在香港舉行的亞足聯盃。
張少熙強調選手能自由選擇是否接種疫苗，像是東京奧運目前來說是鼓勵施打，沒有硬性規定，選手的身體，選手自己最了解。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。