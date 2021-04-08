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HUR成員露美背秀蜜蜂腰　憋尿半天收工大解放

記者吳雨婕/綜合報導

2021-04-08 21:00:00

HUR露美背秀好身材。（圖／AOA ENTERTAINMENT LAB提供）
▲HUR露美背、香肩秀好身材。（圖／AOA ENTERTAINMENT LAB提供）
女團HUR由裴頡、利善榛、巴倫月、C.Holly、連穎、席子淇6位平均24歲的美眉組成，她們近來推出第二支抒情主打歌《Need No More》。而在拍攝MV時，6位換上超美華服，秀出好身材，不過卻苦了她們，因為衣服穿脫不易，讓她們只能憋尿。

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《Need No More》寫出女孩面對愛情要迎合對方亦或是忠於自我的猶豫心境，也藉由歌曲來自我剖析愛情觀。其中年紀最小的席子淇，自認在愛中學不會「斷捨離」；團長利善榛則發揮自身雙魚座的幻想力，在錄唱時想像「欲擒故縱」的小劇場，現實生活中與相愛7年的初戀男友分手，她坦言花了2年時間才走出分分合合的陰霾，彷彿透歌曲唱出「不適合就該分開」的自我成長心境。

▲HUR露美背秀好身材。（圖／AOA
▲▼HUR推出新歌。（圖／AOA ENTERTAINMENT LAB提供）
▲HUR露美背秀好身材。（圖／AOA
配合該曲她們在MV中，換上由幾何圖形及碎花元素構成的華麗風「盒裝美人」造型，此外，HUR還換上宮廷風的露肩大禮服，團員中年紀最小的席子淇，由於身高最高加上天生蜜蜂腰、九頭身的身材，讓換上禮服的她就像是國際名模，香肩、美背更獲得全團員公認是HUR最美，堪稱是最頂尖的背影殺手。

不過美美背後付出的代價就是得克服懼高症、耐冷跟憋尿，HUR拍完後齊大嘆：「仙女不好當！」為了讓導演捕捉唯美畫面，她們可說吃盡苦頭，最令HUR困擾的是上廁所問題，團長利善榛苦笑說：「拍攝的山上找地方上廁所已經不容易，加上我們穿著厚重大禮服穿脫更不容易，所以整場拍下來得一直憋尿，我們忍了半天，一直到天黑下山收工才敢『大解放』！」

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