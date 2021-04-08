HUR成員露美背秀蜜蜂腰　憋尿半天收工大解放

女團HUR由裴頡、利善榛、巴倫月、C.Holly、連穎、席子淇6位平均24歲的美眉組成，她們近來推出

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《Need No More》寫出女孩面對愛情要迎合對方亦或是忠於自我的猶豫心境，也藉由歌曲來自我剖析愛情觀。其中