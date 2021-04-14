NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

專訪／坦言跟江啟臣看法不同　連勝文：藍白合要對黨有利

記者余祥／台北報導

2021-04-14 08:05:00

連勝文、江啟臣
▲國民黨智庫副董事長連勝文（前排左）過去在黨主席補選中力挺江啟臣（右），如今卻可能從盟友變對手。（圖／取自連勝文臉書）
國民黨智庫副董事長連勝文過去曾力挺國民黨主席江啟臣，如今卻表態認真考慮角逐黨魁，昔日盟友不再，還可能成為對手。外界盛傳是因為江啟臣未依承諾聘請他當副主席，他才考慮參選，連勝文接受《NOWnews今日新聞》專訪時說，「國民黨黨職算什麼官啊？我缺這頭銜嗎？」如果因為個人之間政治信用的問題才參選，那也太LOW了；但他也坦言，跟江啟臣的確很多看法、作法不同，像是藍白（指國民黨和民眾黨）不是不能合，但前提應是對黨有利。

我是廣告 請繼續往下閱讀
國民黨主席7月改選，目前僅有黨主席江啟臣表態爭取連任，前新北市長朱立倫也幾可確定參選，連勝文則考慮參選中，前高雄市長韓國瑜也動向未定。

連勝文在上一次黨主席補選時，力挺主打世代交替的江啟臣，更為江啟臣全台跑透透固票，才過了一年多的時間，連勝文日前表態考慮參選黨主席，外界盛傳，是因為江啟臣未履行承諾，聘用連勝文擔任副主席，以及日前推動藍白合、重傷兩人關係。

連勝文說，「沒讓他當副主席才參選」這個理由並不成立，「國民黨黨職算什麼官啊？」除了國民黨人自己在意，根本沒人會覺得這有什麼了不起，更何況他一點也不缺這個頭銜，他名片的頭銜可以印3頁，不差這一條吧？

「當我同意接任智庫副董事長時，這都不是問題了，」連勝文說，如果他還斤斤計較個人信用問題，不要接副董不就得了；若他參選黨主席，只是基於個人信用遺留的問題，那也太LOW了，沒有任何意義。

▲國民黨智庫副董事長連勝文接受《NOWnews今日新聞》專訪時批行政院長蘇貞昌應為台鐵出軌事故下台負責。（圖／記者鄭宏斌攝,2021.04.08）
▲國民黨智庫副董事長連勝文接受《NOWnews今日新聞》專訪坦言，跟黨主席江啟臣有很多看法不同。（圖／記者鄭宏斌攝，2021.04.08）
但連勝文也坦言，他跟江啟臣很多的看法、作法不同，他不想批評他人，因為大家的出發點、處在的位置不同，自然會有不同看法和作法，沒有所謂對錯，就只是看哪一種比較符合黨現在的需求以及黨未來的戰略規劃。

像是藍白合作的議題，連勝文說，任何有利於國民黨的合作，當然都贊成，但這個前提是要對黨有利。藍白2022年要合作，他很想問，每個區域至少要讓1、2席（議員），誰要讓？

連勝文說，藍白當然可以合作，但國民黨到底有沒有精算過可以得到的好處以及可能要付出的代價，哪些區域合作會1加1大於2，哪些會小於2？

他認為，國民黨沒有精算過、沒有空間可以禮讓席次，就想推動藍白合，這就是戰略問題，可能對個人有幫助，但對黨沒有幫助。很多事情還是要謀定而後動，多溝通一下比較好。

他又舉例，去年衛福部長陳時中還在穿著花襯衫全台走透透，沈溺於防疫成績時，他就知道，台灣應該拿不到新冠肺炎疫苗，這是民進黨在防疫最後一哩路的失策，他當時就提出在野黨應該強力監督，卻遭黨中央、區域立委回嗆說「不能逆時中」。

連勝文說，他理解有些區域立委面對選區壓力，但這就是戰略不同，他認為2022年選戰的戰略更為重要，尤其民進黨的台北市長候選人已經呼之欲出，如果國民黨這一役再輸，就可能面臨未來16年失去首都政權，因此黨應該針對可能面對的狀況，事先因應，否則當陳時中已經被捧上神壇，再來監督就為時已晚。

 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

下列已（即將）終止服務的網站／服務，你使用過哪些？

下列已（即將）終止服務的網站／服務，你使用過哪些？

繼續作答
你願意花多少錢來買一包泡麵？

你願意花多少錢來買一包泡麵？

繼續作答
誰是你心目中最帥的光頭帥哥？

誰是你心目中最帥的光頭帥哥？

繼續作答

PK擂台

太魯閣號頭七剛過！蔡英文卻只憂心個人臉書觸及率低，你對台鐵改革還有信心嗎？

有信心
沒有信心
13.79%86.21%
2021-04-12-2021-04-18

你相信世界上真的有外星人嗎？

相信
不相信
93.49%6.51%
2021-04-07-2021-04-13
即時
推薦閱讀