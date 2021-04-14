專訪／坦言跟江啟臣看法不同　連勝文：藍白合要對黨有利

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連勝文在上一次黨主席補選時，力挺主打世代交替的江啟臣，更為江啟臣全台跑透透固票，才過了一年多的時間，連勝文日前表態考慮參選黨主席，外界盛傳，是因為江啟臣未履行承諾，聘用連勝文擔任副主席，以及日前推動藍白合、重傷兩人關係。
連勝文說，「沒讓他當副主席才參選」這個理由並不成立，「國民黨黨職算什麼官啊？」除了國民黨人自己在意，根本沒人會覺得這有什麼了不起，更何況他一點也不缺這個頭銜，他名片的頭銜可以印3頁，不差這一條吧？
「當我同意接任智庫副董事長時，這都不是問題了，」連勝文說，如果他還斤斤計較個人信用問題，不要接副董不就得了；若他參選黨主席，只是基於個人信用遺留的問題，那也太LOW了，沒有任何意義。
但連勝文也坦言，他跟江啟臣很多的看法、作法不同，他不想批評他人，因為大家的出發點、處在的位置不同，自然會有不同看法和作法，沒有所謂對錯，就只是看哪一種比較符合黨現在的需求以及黨未來的戰略規劃。
像是藍白合作的議題，連勝文說，任何有利於國民黨的合作，當然都贊成，但這個前提是要對黨有利。藍白2022年要合作，他很想問，每個區域至少要讓1、2席（議員），誰要讓？
連勝文說，藍白當然可以合作，但國民黨到底有沒有精算過可以得到的好處以及可能要付出的代價，哪些區域合作會1加1大於2，哪些會小於2？
他認為，國民黨沒有精算過、沒有空間可以禮讓席次，就想推動藍白合，這就是戰略問題，可能對個人有幫助，但對黨沒有幫助。很多事情還是要謀定而後動，多溝通一下比較好。
他又舉例，去年衛福部長陳時中還在穿著花襯衫全台走透透，沈溺於防疫成績時，他就知道，台灣應該拿不到新冠肺炎疫苗，這是民進黨在防疫最後一哩路的失策，他當時就提出在野黨應該強力監督，卻遭黨中央、區域立委回嗆說「不能逆時中」。
連勝文說，他理解有些區域立委面對選區壓力，但這就是戰略不同，他認為2022年選戰的戰略更為重要，尤其民進黨的台北市長候選人已經呼之欲出，如果國民黨這一役再輸，就可能面臨未來16年失去首都政權，因此黨應該針對可能面對的狀況，事先因應，否則當陳時中已經被捧上神壇，再來監督就為時已晚。