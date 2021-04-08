《戲說台灣》「蘭花精」正到登PTT　網朝聖：身材逆天

電視劇《戲說台灣》2001年開播，至今已播出超過4000集，內容取材鄉野故事或台灣民間傳奇，擁有不少死忠粉絲。近日有網友在PTT表特版分享，某集出現的「蘭花精」角色超正，挖出她多張香豔辣照，引爆熱議。 我是廣告 請繼續往下閱讀 原PO貼出的照片，飾演「蘭花精」的女演員有著大眼、瓜子臉，笑容可掬，穿上飄逸古裝散發濃濃仙氣，不過IG上的私照卻風格大變，有穿寬鬆背心、大秀渾圓側乳，還有僅著內衣、比基尼的濕身照，甚至還有脫去Bra、大膽上空的戶外拍攝，尺度相當大。▲張雅涵臉蛋甜美，古裝扮相搶眼。（圖／張雅涵IG）事實上，該女星是網紅出身的張雅涵（Kimi），有著34C美胸及21吋水蛇腰，曾出版全裸寫真和單曲《你的女朋友》，近來積極參與戲劇演出，IG逾56萬粉絲追隨。網友如獲至寶，激喊：「真的滿正的」、「身材逆天」、「想成精了」、「昨天看到就覺得很正，想說戲說怎麼有這麼正的妹子」、「有正有推！」（編輯：楊穎軒）▲張雅涵身材姣好，不避諱拍攝清涼照。（圖／張雅涵IG）三上悠亞Cos「短裙制服妹」 15秒影片狂吸900萬點擊7年前和吳憶樺喇舌20秒 美女主播揭「無奈真相」顴骨裂開險毀容！Red Velvet成員熬過苦日子 新面貌復出