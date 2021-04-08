隱匿危機？新北核安會議2次都未提核一廠冷卻水管被挖破
記者陳志仁／新北報導
2021-04-08 17:37:02
新北市長侯友宜數度對外強調，「沒有核安就沒有核電！」言猶在耳，但台電核一廠去年12月21日發生工人施工不慎挖破冷卻水管的意外，且事後新北市政府2度召開核能安全監督委員會都隻字未提，恐讓北北基的民眾陷於核災的風險中，直到民眾向媒體爆料才曝光。
侯友宜今（8）日接受聯訪受訪時強調，相信去年的事情，台電有一定的機制與流程讓外界知道，核安永遠是最重要的一件事，所以核能安全監督委員會也會就這些事情詳細的去了解；同時要求台電的資訊一定要公開透明，台電這部分做得不夠落實，期待中央跟地方可完全配合掌握相關的資訊。
侯友宜指出，核安永遠是新北市最重要的事，新北市有核一、核二廠，還有燃料棒大部分都已送出國的核四廠，現在的核一廠已朝除役的方向，希望能夠110年一號機就能夠停止運轉；因此，我們隨時都要求台電應該把所有的資訊，以公開透明的方式及時轉知地方，因為中央跟地方要共同面對核安的問題。
侯友宜表示，新北市非常關心核能的安全，有關核一廠水管破裂的事件，要求台電應該講得更清楚、更透明化，讓新北市民能夠了解，讓市府及時掌握完整的資訊；事實上台電的資訊做得不夠落實，「面對核安，不可能中央的單一個單位就可處理」，再次呼籲台電要把資訊很清楚告訴新北市、全國的民眾們，只有公開透明的資訊，才能夠確保核安。
位於新北市石門區的核一廠，去年12月21日發生工人施工不慎挖破冷卻水管的意外，但身兼新北市核能安全監督委員會主委的新北市副市長謝政達，及與會的消防局副局長李清安，出席去年12月31日及今年3月5日的核能安全監督委員會時，竟沒有討論到挖破冷卻水管的意外事件，直到民眾向媒體爆料才讓此事曝光。