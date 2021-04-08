前國策顧問邱垂亮追思會　賴清德弔念「頑固的民主鬥士」

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賴清德表示，邱垂亮逝世，是民主台灣的重大損失。台灣從黑暗專制時代走向今天光明民主時代，在場很多人都為台灣民主打拚過，邱垂亮是當中很值得大家尊敬的一位。
賴清德說，邱垂亮儘管在病榻也掛念台灣與香港的民主，看到香港為了反送中事件上街頭、中國鎮壓，他非常鬱卒。他認為，香港的事件發生後，有可能看不到民主的天光，香港的前途非常憂心。從這裡看得出邱垂亮追求民主普世價值，真心實踐，也自稱是一個「頑固的民主鬥士」。
陳水扁致詞表示，他與邱垂亮結識超過30年，亦師亦友。邱垂亮是永遠的國策顧問。因為他不只是阿扁總統任內的國策顧問，也是不分藍綠黨派的總統國策顧問，從李前總統到現在的總統蔡英文。
陳水扁說，他記得邱垂亮生前一年，他在民報專欄寫「時候到了，台灣正名」。邱提到：「把中正紀念堂改成民主紀念館，習皇帝會氣急敗壞但不會、也不敢搞武統，這我確信。」
陳水扁引邱垂亮的話強調，他也絕對確信，把中正紀念堂改名為民主紀念館，縱使習近平會氣急敗壞，也不敢搞什麼武統。他說，中正紀念堂在他總統任內改過名，中國沒有氣急敗壞。他建議，中正紀念堂若改名為民主紀念館有困難，找不到更好的名字，把中正紀念堂改名為『李登輝紀念館』，我相信這就是對邱永遠國策顧問最好的追思，也是對他最好的褒揚。