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前國策顧問邱垂亮追思會　賴清德弔念「頑固的民主鬥士」

記者胡宥心／台北報導

2021-04-08 17:37:26

前國策顧問邱垂亮今年三月過世，今舉行追思會，副總統賴清德代表總統頒贈褒揚令給予邱垂亮家屬。（圖/記者胡宥心攝，2021.04.08)
▲前國策顧問邱垂亮今年三月過世，今舉行追思會，副總統賴清德代表總統頒贈褒揚令給予邱垂亮家屬。（圖/記者胡宥心攝，2021.04.08)
前總統府國策顧問邱垂亮追思活動今（8）日舉行。包括前總統陳水扁、副總統賴清德、前副總統呂秀蓮、桃園市長鄭文燦、外交部長吳釗燮等都出席，陳水扁致詞提到邱垂亮生前建議將中正紀念堂改名為民主紀念館，他認為可以改成李登輝紀念館。賴清德表示，邱在病榻上也在關心台民主，更為香港局勢憂心。

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長期定居澳洲的台灣學者邱垂亮今年三月病逝，有生之年都在為台灣民主奔走發聲，去年初傳出中國將他列入「頑固台獨」名單。無法赴澳洲弔念的友人、親屬今在台大校友會館為邱垂亮舉行追思會，許多民進黨政要都出席，賴清德代表總統蔡英文頒贈褒揚令給予邱垂亮家屬。

賴清德表示，邱垂亮逝世，是民主台灣的重大損失。台灣從黑暗專制時代走向今天光明民主時代，在場很多人都為台灣民主打拚過，邱垂亮是當中很值得大家尊敬的一位。

賴清德說，邱垂亮儘管在病榻也掛念台灣與香港的民主，看到香港為了反送中事件上街頭、中國鎮壓，他非常鬱卒。他認為，香港的事件發生後，有可能看不到民主的天光，香港的前途非常憂心。從這裡看得出邱垂亮追求民主普世價值，真心實踐，也自稱是一個「頑固的民主鬥士」。

陳水扁致詞表示，他與邱垂亮結識超過30年，亦師亦友。邱垂亮是永遠的國策顧問。因為他不只是阿扁總統任內的國策顧問，也是不分藍綠黨派的總統國策顧問，從李前總統到現在的總統蔡英文。

陳水扁說，他記得邱垂亮生前一年，他在民報專欄寫「時候到了，台灣正名」。邱提到：「把中正紀念堂改成民主紀念館，習皇帝會氣急敗壞但不會、也不敢搞武統，這我確信。」

陳水扁引邱垂亮的話強調，他也絕對確信，把中正紀念堂改名為民主紀念館，縱使習近平會氣急敗壞，也不敢搞什麼武統。他說，中正紀念堂在他總統任內改過名，中國沒有氣急敗壞。他建議，中正紀念堂若改名為民主紀念館有困難，找不到更好的名字，把中正紀念堂改名為『李登輝紀念館』，我相信這就是對邱永遠國策顧問最好的追思，也是對他最好的褒揚。

▲前總統陳水扁今北上出席前國策顧問邱垂亮追思會（圖/記者胡宥心攝，2021.04.08）
▲前總統陳水扁今北上出席前國策顧問邱垂亮追思會（圖/記者胡宥心攝，2021.04.08）
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