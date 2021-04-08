黃鐙輝鹹豬手事件因禍得福 還原現場「女方很重」
記者張雅雯/綜合報導
2021-04-08 17:58:19｜2021-04-08 19:25:14
藝人黃鐙輝日前上沈玉琳節目《威廉沈歡樂送》，節目橋段安排他公主抱辣模陳育涵，結果有眼尖網友發現左手壓在女方左胸上，疑似性騷擾，黃鐙輝得知後第一時間馬上打電話向陳育涵道歉。他8日出席活動還原現場，「整個過程不到2秒，當下只感受到女方很重。」但因他第一時間認錯，女方也幫忙澄清一切都是誤會，網友發起正義之聲「到底誰會公然在攝影機前性騷擾」，黃鐙輝負面形象因而反轉，甚至因禍得福「玉琳哥節目點閱變高、性感女神陳育涵、代言的產品知名度都提升。」
狼谷育樂台即將開播的美食外景節目《宅爺好神》，找來黃鐙輝、徐乃麟、阿喜主持，3人一同現身開播記者會，現場不避諱大玩公主抱梗，主持人要求黃鐙輝公主抱阿喜，為了怕「鹹豬手」事件又再次上演，黃鐙輝有備而來掏出隔熱手套「開抱」，笑翻眾人。 受訪時媒體詢問「鹹豬手」事件，黃鐙輝還原現場情形，他表示當時沈玉琳安排辣模陳育涵進場，黃鐙輝立刻要衝過去公主抱，「這事先沒有彩排，女方進來後一跳，我手一伸，沒有辦法控制，當下感受只有怎麼這麼重，我怕沒有抱好她會掉下去，過程不到2秒。」事件後他也表示會更小心，「以前是效果重要，現在是避嫌比較重要。」
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