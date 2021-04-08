太魯閣號殉職司機　考試院：以15年年資從優撫卹

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黃榮村指出，根據運安會的說明，袁淳修與江沛峰在時速125公里下，面對小彎度視野、與肇事工程車的近距離，只剩6.9秒的時間可以做出反應，紀錄顯示他們在最後4秒奮力煞車與鳴笛，做了所有該做的事來降低傷害；袁淳修與江沛峰的表現已經符合「冒險犯難」的狀況，符合最高等級撫卹。
根據公務人員撫卹法第5條規定，「冒險犯難或戰地殉職」者撫恤金加給50%，因公死亡人員年資未滿15年者，以15年計算。因殉職的司機員和助理司機員年資尚淺，周志宏表示，若屬於「冒險犯難」，將以15年年資計算。
另外，考試院會今日也通過，修正公務人員特種考試法務部調查局調查人員考試規則，放寬應考資格兵役限制，刪除男性應考人須服畢兵役或經核准免服兵役始得報考的限制。
考試院認為，基於目前常備役體位役男，已改徵集4個月常備兵役軍事訓練，相較其他國家考試的錄取人員得以進修碩士、博士、疾病、養育及侍親等事由，申請保留錄取資格或於任職後留職停薪達2年至3年，限制男性應考人須服畢兵役或經核准免服兵役或現正服役中，始得報考，未盡衡平。
因此，考試院為維護應考人權益，決議放寬兵役設限，尚未服役者，亦得報考，並參照公務人員特種考試國家安全局國家安全情報人員考試規則規定，服志願役者須於考試筆試考畢的次日起4個月內退伍，並持有權責單位發給的證明文件，始得報考。