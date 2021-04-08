影／驚人寵物！「楓葉龜」成香港烏龜市場最新寵兒

你對於人類飼養的各種奇妙寵物感到好奇嗎？香港主持人Francis探訪在地水族館店家販售的熱門寵物「楓葉龜」，一虧牠神秘的面紗。

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瑪塔蛇頸龜（學名：Chelus fimbriatus，英文：Mata mata）主分布在南美洲西北部，由於背甲通常呈暗黃褐色或棕色，前緣光滑整齊、後緣圓形並帶鋸齒，乍看就像楓葉，所以又稱楓葉龜。直到最近，科學家都還認為瑪塔蛇頸龜是蛇頸龜屬底下的單一物種。





楓葉龜的外型獨特，一開始還會有點懷疑這是不是烏龜。習性上來說，楓葉龜喜久坐不動、無法咀嚼，通常等魚類游近時才打開嘴巴，形成一個低壓真空環境吸入接近的獵物，採直接吞噬的進食方式，加上外觀獨特，因此成為觀賞動物，並流行於寵物市場。





影片中，店主人表示楓葉龜上岸通常只有雌性要孵蛋時，不然牠們一生都活在水裡。主持人觸摸楓葉龜，感受到奇妙的觸感，同時他透過店主人而得知，這種烏龜又巨大又慢，雖然牠不會攻擊人類，但只要牠感覺不開心或不幸福，就有可能會生病甚至死亡，因此不是很容易飼養的寵物，需要耐心照料。





「牠把頭縮進殼之後就成了最天然的偽裝，魚永遠不會知道這其實是一隻烏龜。」店主人說。主持人也表示牠看起來就像一顆石頭。由於楓葉龜家養難度太大，絕大多數的楓葉龜變為家養後，都是死亡的結果。 所以平均壽命也都很低。 不過常見的成體楓葉龜壽命都在10年左右。如果要飼養楓葉龜，需要注意牠的食慾，因為健康的楓葉龜總在肚子餓，如果牠食慾低落，恐怕就是生病了。如果喜歡楓葉龜，不一定要飼養，但如果想飼養，或對楓葉龜感到好奇，都可以從影片觀賞到飼育守則。



