足球／港隊門神來台當職業球員 吳卓蔚要挑戰金手套
記者鍾東穎/台北報導
2021-04-09 10:13:35
傳統勁旅台中藍鯨2名主力門將旅日，上季找來香港國家隊門神吳卓蔚壓陣，不過因為疫情關係最後2戰才出賽，新賽季本周10日開踢，這將是她首個木蘭聯賽完整賽季，吳卓蔚表示，個人目標要「挑戰金手套。」
吳卓蔚上個月剛滿24歲，曾代表港隊有多場國際賽經驗，去年原本計畫夏天抵台開始出賽，但因疫情關係工作證較難申請，加上隔離時間，最後只趕得上聯賽盃。
加入3連霸勁旅，吳卓蔚沒有壓力反而很期待，她表示在香港女足球員沒有薪水可領，來台灣踢球是圓了她職業球員的夢想，今年目標除了要幫藍鯨奪回總冠軍，個人目標「就像聯賽今年的口號『挑戰』一樣，我要挑戰金手套。」
吳卓蔚自去年下半年來台後，因疫情關係就待在台灣，沒有回香港，就是為了等待今年木蘭聯賽開打，「在台灣生活很適應，和隊友溝通沒有問題。」在香港學過中文，能用著一口流利中文對談。
藍鯨總教練呂桂花認為吳卓蔚是個認真的選手，不過只出賽過2場還看不出狀態，呂桂花話說的保留，要選手靠自己努力爭取先發位置，期待她展現自我。
「冠軍是基本。」呂桂花設下本季目標，戰力大幅補強，續留吳卓蔚，泰國國腳皮薩邁.頌賽(Pitsamai Sornsai)自從桃園國際轉戰而來，還有和美國好手瑪芮兒.古鐵雷斯(Mariel Gutierrez)和上原本的主力日籍中場田中麻帆，堪稱最完整外籍軍團。