「指尖上的幸福人生」與「靈蹤」 9日台中歌劇院登場

臺中國家歌劇院四月很藝文，將有七檔製作及演出節目登場。打先鋒的是，9日演出的「指尖上的幸福人生」，運用手指舞出人生百態；及由拚場藝術撞擊製作的「靈蹤」，透過展覽及演出重現一段被遺忘的歷史。歌劇院總監邱瑗邀請民眾，白天觀賞「靈蹤」展覽，晚上體驗指尖動心心弦的舞出，將會有一個充實又愉快周末。





我是廣告 請繼續往下閱讀

台中國家歌劇院今天舉辦「指尖上的幸福人生」及「靈蹤」演出記者會，由歌劇院藝術總監邱瑗主持。其中，9日晚間7時30分首演的「指尖上的幸福人生」，結合手指舞蹈、即時影像與黑色幽默，手指也能成為舞台上動人舞者，想像成為超越界線的力量。





▲「指尖上的幸福人生」 9日在台中歌劇院登場，來自比利時舞者感謝歌劇院邀演。（圖／記者金武鳳攝，2021.4.8)

邱瑗表示，「指尖上的幸福人生」充分展現藝術家熱情，一定要在劇場方能感受到作品獨特性。故事以7段愚蠢可笑的死亡為開端，展開幽默動人的人生縮影，手指在微小精緻的模型間跳舞，搭配精準又精彩的音樂以及如詩般的說書人旁白，彷彿一段如夢旅程。





「指尖上的幸福人生」邀請金馬影帝莫子儀擔任聲音引路，所以為期三天的三場演出，4月9日及10日是華語版，4月11日是英語版，邱瑗歡迎觀眾華語及英語版一起觀賞，體驗不一樣的感動。





▲拚場藝術撞擊擅長將臺灣歷史、在地民俗文化等元素，重新以當代藝術手法演繹。(圖／記者金武鳳攝，2021.4.8金

拚場藝術撞擊擅長將臺灣歷史、在地民俗文化等元素，重新以當代藝術手法演繹。本次作品《靈蹤》以60年代投入臺灣獨立建國運動的第一代殉難者─陳智雄先生事跡為靈感，透過展覽及演出重現一段被遺忘的歷史。





為期6週的《靈蹤》展覽，4月9日至5月23日在歌劇院凸凸廳展出，期間包含9場互動演出與6場周邊活動。《靈蹤》將歌劇院凸凸廳打造成冥河空間，結合大仙尪、將軍腳及神轎等傳統文化元素，透過現代設計工法與表現形式，賦予傳統文化新樣貌，帶給人視覺上極大震撼。











拚場藝術撞擊藝術總監李文政表示，「我們想用傳統民間信仰形式，讓更多人認識被遺忘或不曾了解的故事；也期待透過觀眾的參與，加入不同的觀點，產生更多的討論。」









