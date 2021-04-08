太魯閣號事故車廂當紀念碑是作秀？網護航：日本早有先例
編輯中心/綜合報導
2021-04-08 18:48:40
太魯閣號出軌事故釀嚴重傷亡，對此，立法委員葉毓蘭今（8）日在臉書發文建議，將第八節車廂永久保存，放在228公園內當作紀念碑，「提醒政府台灣人的人命不能這麼不值錢」。葉毓蘭的構想提出後引發熱議，也招到不少批評。但有網友指出，保存事故車廂展示陳列，在日本早已行之有年。
葉毓蘭今日在臉書分享了太魯閣號第八節車廂的照片，認為這是「政府應作為而不作為，上下交相賊的鐵證」，並感慨「50條人命，灰飛煙滅，很快就會被遺忘」。為了提醒全民，葉毓蘭建議將車廂永久保存，並移至「離總統府、行政院、監察院最近的228公園，做為提醒政府台灣人的人命不能這麼不值錢的紀念碑」。
葉毓蘭的提議引來不少反彈，台北市長柯文哲不僅直言不認同，更認為做事比較重要，不要再作秀了。但「保存事故車廂」的構想，其實在日本早已行之有年。
就有網友在PTT發文表示，葉毓蘭的提議乍看下很離譜，「但在日本早就做一大堆類似的事情」，並舉出兩個實例，一是JR西日本的官網首頁，到現在還放著2005年福知山線事故的道歉文和相關介紹，二是JR東日本蓋了一間「事故の歴史展示館」，就是專門陳列展示各重大事故的實際車輛。
原PO最後感嘆，日本「如果出現像這次太魯閣的事故，應該會被當成鎮館之寶」看待吧，「台灣人的安全意識，至少落後日本20年」。網友也紛紛留言回覆說，「日本應該給台灣官員上一課道德倫理」、「今天公祭，明天忘記，才是台灣的民族性」、「難怪日本軌道這麼強」、「台灣只會蓋紀念碑掩蓋過去」、「第一次知道日本有這種地方，長知識」、「這種博物館可以！發人省思」、「日本放了是真的在提醒自己，台灣都只作作樣子，然後繼續出事」。（編輯：倪浩軒）