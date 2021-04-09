《魔法阿媽》曝全黑預告片　文英阿姨聲音一出現惹淚崩

台灣資深演員文英阿姨，2009年不幸因肺腺癌引發敗血症離世，令眾多影迷相當不捨，過去主演過多部戲劇的她，又以《魔法阿嬤》中出神入化的配音，最為經典，是許多人童年時期最愛的一部動畫電影，首波超前導預告於近日曝光，在一片黑畫面中，一句「有蚊子在叫嗎？」短短幾字，即能認出是當時為「阿媽」一角配音的文英阿姨，引出無限懷念。





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▲▼阿媽（ 上圖左、下圖右） 與豆豆（上圖右、下圖左）的祖孫情，令影迷印象深刻。（圖／稻田電影工作室提供）

× ▲▼阿媽（ 上圖左、下圖右） 與豆豆（上圖右、下圖左）的祖孫情，令影迷印象深刻。（圖／稻田電影工作室提供）

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▲文英阿姨為《魔法阿媽》配音時的工作照曝光。（圖／稻田電影工作室提供）

× ▲文英阿姨為《魔法阿媽》配音時的工作照曝光。（圖／稻田電影工作室提供）

王小棣還透露，當時會選擇文英阿姨當配音演員的原因，是因為過去兩人就曾合拍一系列《全家福》、《母雞帶小鴨》等家庭劇，極具辨識度的粗啞聲線早被觀眾熟知，繪圖創作的麥人杰也認定要以文英阿姨的外型為參考對象，更多的是文英阿姨具有「阿媽的魔法」。王小棣想起當年一同工作的單純，非常懷念，認為文英阿姨的聲音除了具有「世代的溫度」，哪怕是罵人語言，也存在生活智慧與幽默感，「文英阿姨聲音中那些人情世故的表達，是最冀望能延續下來的情感。」目前進行修復中的電影，訂於今年完成並上映，確切日期也將於近期公布。





▲許傑輝（左）為黑貓「酷羅」配音，王小棣導演（右）在一旁指導。（圖／稻田電影工作室提供）

× ▲許傑輝（左）為黑貓「酷羅」配音，王小棣導演（右）在一旁指導。（圖／稻田電影工作室提供）

▲文英阿姨（上排左三）曾與王小棣導演合作過《全家福》等多部電視劇。（圖／稻田電影工作室提供）