《魔法阿媽》曝全黑預告片 文英阿姨聲音一出現惹淚崩
記者李薇/綜合報導
2021-04-09 09:00:00
台灣資深演員文英阿姨，2009年不幸因肺腺癌引發敗血症離世，令眾多影迷相當不捨，過去主演過多部戲劇的她，又以《魔法阿嬤》中出神入化的配音，最為經典，是許多人童年時期最愛的一部動畫電影，首波超前導預告於近日曝光，在一片黑畫面中，一句「有蚊子在叫嗎？」短短幾字，即能認出是當時為「阿媽」一角配音的文英阿姨，引出無限懷念。
文英阿姨當時在《魔法阿媽》中生動入神的配音，是台灣原創動畫史上無法抹滅的身影，也成為當時知名度最高的「國民阿媽」，由於當時是先配音、再計算時間後才繼續繪製，配音時只先提供一張張的鉛筆稿，王小棣導演回想起文英阿姨站在麥克風前，看著散圖及劇本時很疑惑不解，拉著他到一旁故作輕鬆問：「難道就要這樣演了？」當時為片中黑貓「酷羅」一角配音的許傑輝也回憶，文英阿姨對這種作業方式很質疑，配音過程中好幾次喊著：「哇揪甘苦（我好痛苦），哇西西咧啦（我不要做了啦）」，但仍盡力完成最好的演出。
王小棣還透露，當時會選擇文英阿姨當配音演員的原因，是因為過去兩人就曾合拍一系列《全家福》、《母雞帶小鴨》等家庭劇，極具辨識度的粗啞聲線早被觀眾熟知，繪圖創作的麥人杰也認定要以文英阿姨的外型為參考對象，更多的是文英阿姨具有「阿媽的魔法」。王小棣想起當年一同工作的單純，非常懷念，認為文英阿姨的聲音除了具有「世代的溫度」，哪怕是罵人語言，也存在生活智慧與幽默感，「文英阿姨聲音中那些人情世故的表達，是最冀望能延續下來的情感。」目前進行修復中的電影，訂於今年完成並上映，確切日期也將於近期公布。