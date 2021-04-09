NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

《魔法阿媽》曝全黑預告片　文英阿姨聲音一出現惹淚崩

記者李薇/綜合報導

2021-04-09 09:00:00

▲經典動畫電影，即將於今年修復後重返大銀幕。（圖／稻田電影工作室提供）
▲經典動畫電影《魔法阿媽》，即將於今年修復後重返大銀幕。（圖／稻田電影工作室提供）

台灣資深演員文英阿姨，2009年不幸因肺腺癌引發敗血症離世，令眾多影迷相當不捨，過去主演過多部戲劇的她，又以《魔法阿嬤》中出神入化的配音，最為經典，是許多人童年時期最愛的一部動畫電影，首波超前導預告於近日曝光，在一片黑畫面中，一句「有蚊子在叫嗎？」短短幾字，即能認出是當時為「阿媽」一角配音的文英阿姨，引出無限懷念。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲阿媽與豆豆的祖孫情，令影迷印象深刻。（圖／稻田電影工作室提供）
▲▼阿媽（上圖左、下圖右）與豆豆（上圖右、下圖左）的祖孫情，令影迷印象深刻。（圖／稻田電影工作室提供）
▲阿媽與豆豆的祖孫情，令影迷印象深刻。（圖／稻田電影工作室提供）
文英阿姨當時在《魔法阿媽》中生動入神的配音，是台灣原創動畫史上無法抹滅的身影，也成為當時知名度最高的「國民阿媽」，由於當時是先配音、再計算時間後才繼續繪製，配音時只先提供一張張的鉛筆稿，王小棣導演回想起文英阿姨站在麥克風前，看著散圖及劇本時很疑惑不解，拉著他到一旁故作輕鬆問：「難道就要這樣演了？」當時為片中黑貓「酷羅」一角配音的許傑輝也回憶，文英阿姨對這種作業方式很質疑，配音過程中好幾次喊著：「哇揪甘苦（我好痛苦），哇西西咧啦（我不要做了啦）」，但仍盡力完成最好的演出。

▲文英阿姨（上圖）與許傑輝（下圖）為《魔法阿媽》配音的工作照曝光。（圖／稻田電影工作室提供）
▲文英阿姨為《魔法阿媽》配音時的工作照曝光。（圖／稻田電影工作室提供）

王小棣還透露，當時會選擇文英阿姨當配音演員的原因，是因為過去兩人就曾合拍一系列《全家福》、《母雞帶小鴨》等家庭劇，極具辨識度的粗啞聲線早被觀眾熟知，繪圖創作的麥人杰也認定要以文英阿姨的外型為參考對象，更多的是文英阿姨具有「阿媽的魔法」。王小棣想起當年一同工作的單純，非常懷念，認為文英阿姨的聲音除了具有「世代的溫度」，哪怕是罵人語言，也存在生活智慧與幽默感，「文英阿姨聲音中那些人情世故的表達，是最冀望能延續下來的情感。」目前進行修復中的電影，訂於今年完成並上映，確切日期也將於近期公布。

▲文英阿姨（上圖）與許傑輝（下圖）為《魔法阿媽》配音的工作照曝光。（圖／稻田電影工作室提供）
▲許傑輝（左）為黑貓「酷羅」配音，王小棣導演（右）在一旁指導。（圖／稻田電影工作室提供）
▲文英阿姨曾與王小棣導演合作過《全家福》等多部電視劇。（圖／稻田電影工作室提供）
▲文英阿姨（上排左三）曾與王小棣導演合作過《全家福》等多部電視劇。（圖／稻田電影工作室提供）
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

你願意花多少錢來買一包泡麵？

你願意花多少錢來買一包泡麵？

繼續作答
下列已（即將）終止服務的網站／服務，你使用過哪些？

下列已（即將）終止服務的網站／服務，你使用過哪些？

繼續作答
誰是你心目中最帥的光頭帥哥？

誰是你心目中最帥的光頭帥哥？

繼續作答

PK擂台

你相信世界上真的有外星人嗎？

相信
不相信
87.5%12.5%
2021-04-07-2021-04-13

太魯閣號出軌釀50死！台鐵該不該賣站票？

不該
27.31%72.69%
2021-04-06-2021-04-12
即時
推薦閱讀