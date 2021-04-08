國徽、國民黨徽傻傻分不清楚　內政部：應做出適度修改

時代力量立法院黨團日前提案要求內政部，評估改國徽的必要性，內政部今（8）日表示，國徽與國民黨徽類似，但黨國不分的時代已過，政黨的標章，宜順應時代的變遷做適度調整。





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立法院1月時召開臨時會審查年度總預算，當時也通過時代力量立法院黨團提出的臨時提案，要求內政部針對現行國徽與國民黨徽相似，是否需更改進行評估的主決議。根據主決議內容，內政部需在2個月內評估國徽更改的必要性，並向立法院內政委員會提出專案報告。





內政部指出，國徽與國民黨黨徽類似雖有其歷史原由，但國徽做為國家的象徵，自有其凝聚國人情感之莊嚴意涵，不應輕易修改，但政治團體或政黨之象徵物，可隨著局勢變更、社會脈絡，則宜適時調整。





內政部今日出爐的專案報告指出，台灣歷經漫長黨國不分的威權統治後，民主化的程度受到世界的肯定，英國「經濟學人」所屬機構「經濟學人資訊社」（EIU）公布2020年民主指數，台灣在167個受評比國家地區排名第11，高居東亞之首，被讚美為「亞洲民主燈塔」。





內政部表示，青天白日國徽的運用廣泛，在國際間有一定之識別度，國徽與國民黨黨徽類似，有其歷史原由，惟時至今日，黨國不分的時代既已過去，政黨亦大量增加且朝多元發展，相關政黨的標章，宜應時代的變遷，尊重象徵國家的國徽，適度調整其標章（黨徽），和國徽做出區隔。



