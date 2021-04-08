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強化公司治理　林佳龍：台鐵目前沒有要民營化

記者張志康/綜合報導

2021-04-08 19:22:11

太魯閣出軌救災第三日　16名工程、土木專家前往隧道探勘
▲交通部長林佳龍表示，台鐵目前沒有要民營化。（圖／NOWnews資料照，記者陳明安攝）
交通部長林佳龍今（8）日下午出席在花蓮縣舉辦的太魯閣號事故罹難者頭七法會，會後再趕赴事發現場，視察搶修進度。他表示，現階段就是把搶救、搶修的工作做好，政治責任一定負責到底。被詢及台鐵改革時，林佳龍表示，台鐵的改革已在規畫中，並沒有要走民營化，但需強化公司治理。

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林佳龍下午3時參加頭七法會後，旋即趕往事發地點視察搶修進度。他表示，以目前情況來看，將在2個工作天內完成受損軌道及電纜修復等工作，至於隧道的安全檢測也將於16日完成，經過複檢完成，目標是於20日前恢復通車。

被問及行政院長蘇貞昌並未准辭一事，林佳龍表示，他現階段是把搶救、搶修的工作做好，至於政治責任，他一定負責到底。

至於台鐵改革的相關議題，林佳龍表示，台鐵改革問題已經在規畫中，部分已經正在進行。包括營運、財務及安全管理，是像運輸安全處有初步的小組，配合組織法的修法，會提高到最高層級，先作到企業化，進一步朝公司化來規劃，都需要很好的設計配套。

林佳龍強調，並沒有要走民營化，而是要像交通部旗下的公營事業體，如中華郵政、港務公司等，過去公司化組織改革成功的例子，最重要的是員工工作權的保障。

林佳龍進一步指出，透過這樣的方式，「確保我們可以投入建設、相關車輛購買或是維修，這都是龐大的預算，由政府來投資，營運方面則參考公司的治理」。

 

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