鳳芸宮媽祖海上巡香首度駐駕高雄港　史哲率市府團隊參拜

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林園鳳芸宮媽祖海上巡香，在月底就將登場，從陸路走到海路的百年巡香路，林園鳳芸宮媽祖海上巡香是全台灣海巡規模最大、非常特別的民俗慶典，2013年時登錄為高雄市民俗類無形文化資產，時任文化局局長的史哲，今天再度來到鳳芸宮這也許是天註定，這一次要一起來讓全台灣、全世界看見專屬高雄的宗教慶典，心中更感謝媽祖婆一直以來的照顧。
史哲表示，去年起全球都面對疫情考驗，此刻的台灣更面臨缺雨、缺水，媽祖是海港城鎮的重要信仰，市府今天特別來請示與敬邀林園鳳芸宮媽祖，在海上巡香的第一天4月30日，能夠前來愛河港灣作客駐駕一晚，為高雄、為台灣、為世界祈福，也讓更多朋友能夠參與與親近這屬於高雄的宗教盛事。感謝林園鳳芸宮媽祖婆慈悲，應允接受市府邀請，將首次駐駕到高雄港，為眾生祈福。
除了高雄港、左營軍港、興達港、前鎮漁港外，我們整體高雄市境內的海岸線，北起二仁溪口南岸南迄高屏溪口北岸，總長約63公里。由北至南包括永新、彌陀、蚵子寮、鳳鼻頭、港埔、中芸、汕尾等近十個漁港。有海就有信仰、信仰就在港邊。這一次，市府加入海巡媽祖的行列，祈請媽祖進港駐駕祈福、會香；並在高流、駁二遶境、邀請陣頭展演、演出活動，讓以往只能在岸邊祈願的全台香客，能夠搭上台華輪參與海上巡香。
4月30日媽祖將從林園出發，航行經過前鎮漁港、再進入到高雄港灣，一路為高雄的港灣淨港祈福。近25艘搭載媽祖神轎及裝飾繽紛多彩LED燈的海上巡香船隊，停泊在高雄流行音樂中心岸邊，神轎將依序上岸繞行海音館，為即將商轉的高雄流行音樂中心祈福。當天媽祖將會駐駕高雄流行音樂中心戶外舞台，讓大家參拜與祈福。
5月1日安排台華輪專屬追隨海上巡香的行程，配合防疫規範僅開放700名額，相關訊息請民眾關注高雄市歷史博物館、高雄市文化局官網。無法參與者也可以一同線上參與海上巡香。