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小琉球環保新潮流　引進300台電動機車共創低碳示範島

記者陳美嘉／屏東報導

2021-04-08 20:31:39

▲業者投入300台快充式EV-50輕型電動機車，欲打造小琉球成為低碳環保觀光島。（圖／記者陳美嘉攝，2021.04.08）
▲業者投入300台快充式EV-50輕型電動機車，欲打造小琉球成為低碳環保觀光島。（圖／記者陳美嘉攝，2021.04.08）

小琉球是國內熱門旅遊景點，擁有得天獨厚的海洋生態資源，吸引眾多遊客前往。獨特的地理環境，使「機車」成為遊客主要代步工具，卻也有燃油機車的廢氣和噪音問題。今（8）日能海電能公司與得寶租賃公司召開記者會宣布，將投入300台快充式EV-50輕型電動機車，欲打造小琉球成為低碳環保觀光島。

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▲路得寶租賃APP結合能海快充電動機車共創低碳示範島。（圖／記者陳美嘉攝，2021.04.08）
▲路得寶租賃APP結合能海快充電動機車共創低碳示範島。（圖／記者陳美嘉攝，2021.04.08）
能海電能公司總經理鄭國村表示，小琉球現有租賃以燃油機車為主，這些機車的廢氣和噪音對小琉球來說都是觀光殺手。這次在屏東縣政府及小琉球鄉公所的支持下，結合路得寶租賃公司的電動機車租賃暨共享APP系統，未來，遊客到小琉球可藉由APP快速找到機車，並能發動、熄火、還車。

鄭國村強調，這次引進小琉球的EV-50是全球首部符合國際電工委員會(IEC)規範的快充型輕型電動機車，只要10分鐘就可以將機車充滿電再騎40公里，目前已經在小琉球主要休憩地點建置3處充電站共8支充電樁。

▲業者將把這個營運模式逐步推廣到澎湖、金門、馬祖、蘭嶼等外島，也將於全國各區(含離島)加速設置快充型充電椿。（圖／記者陳美嘉攝，2021.04.08）
▲業者將把這個營運模式逐步推廣到澎湖、金門、馬祖、蘭嶼等外島，也將於全國各區(含離島)加速設置快充型充電椿。（圖／記者陳美嘉攝，2021.04.08）
路得寶租賃公司總經理陸成堅表示，路得寶看中能海公司推出的EV-50電動機車，是因為他的慢充及快充兩用系統技術，不僅電池免月租費，又提供3年或25,000公里的超長保固。因租賃業者購車和維修成本降低，可以提供遊客更低的租車價格，促進當地觀光產業，這是遊客、租賃業者及政府三贏的創舉。

路得寶租賃及能海電能兩家公司也在記者會中表示，未來將把這個營運模式逐步推廣到澎湖、金門、馬祖、蘭嶼等外島。也將於全國各區(含離島)加速設置快充型充電椿，讓無碳環保悠遊新潮流在台灣實現，並推廣到全世界。

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