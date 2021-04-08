小琉球環保新潮流　引進300台電動機車共創低碳示範島

小琉球是國內熱門旅遊景點，擁有得天獨厚的海洋生態資源，吸引眾多遊客前往。獨特的地理環境，使「機車」成為遊客主要代步工具，卻也有燃油機車的廢氣和噪音問題。今（8）日能海電能公司與得寶租賃公司召開記者會宣布，將投入300台快充式EV-50輕型電動機車，欲打造小琉球成為低碳環保觀光島。





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▲路得寶租賃APP結合能海快充電動機車共創低碳示範島。（圖／記者陳美嘉攝，2021.04.08）

× ▲路得寶租賃APP結合能海快充電動機車共創低碳示範島。（圖／記者陳美嘉攝，2021.04.08）

▲業者將把這個營運模式逐步推廣到澎湖、金門、馬祖、蘭嶼等外島，也將於全國各區(含離島)加速設置快充型充電椿。（圖／記者陳美嘉攝，2021.04.08）

× ▲業者將把這個營運模式逐步推廣到澎湖、金門、馬祖、蘭嶼等外島，也將於全國各區(含離島)加速設置快充型充電椿。（圖／記者陳美嘉攝，2021.04.08）

路得寶租賃及能海電能兩家公司也在記者會中表示，未來將把這個營運模式逐步推廣到澎湖、金門、馬祖、蘭嶼等外島。也將於全國各區(含離島)加速設置快充型充電椿，讓無碳環保悠遊新潮流在台灣實現，並推廣到全世界。



