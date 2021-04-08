中大醫院通過桃市醫審會 規劃2027年底開幕
記者李春台/桃園報導
2021-04-08 20:49:18
中央大學籌設「八德校區」，中大醫院設立計畫書已通過桃園市醫事審議委員會審核，近期將送衛生福利部審查，預計在今年完成BOT招商與簽約，2027年底開始營運。
中央大學表示，八德校區以發展預防及精準醫學為核心的「智慧健康創新園區」，佔地2.6公頃，園區內將包含：中大醫院、智慧健康科技園區、新創基地與國際人才培育中心。八德校區交通位置極佳，位於桃園捷運綠線G01站對面，搭乘捷運、火車都非常方便，且因鄰近國道3號，未來大鶯豐德交流道開通後，南來北往四通八達。
教育部於2020年8月同意中央大學籌設「八德校區」，校區土地亦於2021年1月獲行政院同意撥用，中大醫院設立也經桃園市醫審會通過，近期將送到衛福部審查，預計今年招商、簽約並開始實質開發；本校籌設八德校區採促參(BOT)模式，引進民間資金進行興建與營運。
中大在八德設立醫院，主要考量八德地區人口急遽成長，已達20萬人，但區內僅有診所並無區域醫院設立，鄰近的大溪區及復興區也無區域醫院，醫療資源明確不足，民眾就醫極為不便，因此中大校長周景揚與桃園市長鄭文燦於2020年1月共同簽署「八德智慧健康創新園區」合作意向書，將設立醫院滿足當地急重症醫療需求，並發展新世代智慧健康科技，配合桃園智慧城市發展，打造智慧醫療照護體系。
中央大學表示，中大醫院也將與台大醫院、台北榮總、台北醫學大學、國泰醫院、聯新醫院、國防醫學院三軍總醫院、桃園國軍總醫院與亞東醫院等研發夥伴攜手合作。未來將以此基礎成立「學士後醫學系」，培育精準醫學及智慧醫療人才。