無合格認證檢舉無效？裁決處：證據足以認定違規即可舉發
記者陳志仁／新北報導
2021-04-08 21:19:54
近來網路流傳，民眾檢舉違規停車等交通的違規案件，因所使用的行車紀錄器或相機等器材，未經過經濟部標準檢驗局的檢定合格，所以檢舉無效、紅單不成立？新北市交通事件裁決處處長李忠台強調，如違規證據足以認定違規的事實，即可舉發。
新北市交通事件裁決處統計，平均每日約有10件以上，被檢舉人以「請提供檢舉人的設備是否經過經濟部標準檢驗局檢驗合格的儀器，及定期檢驗合格的認證文件」為理由提起申訴；日前就有民眾認為檢舉人提供的影像，因行車紀錄器無合格認證，因而不服提起行政訴訟，結果遭法院判決敗訴。
交通事件裁決處指出，敗訴的原因，法官認為交通違規案件除涉及「重量」、「速率」、「酒精測定值」等以「數值」為舉發標準的違規，使用的採證儀器需具備經濟部標準檢驗局檢定合格；其他無關「數值」的交通違規案件，如闖紅燈、違規右轉、變換車道未依規定打方向燈等檢舉的案件，並無規範所使用的行車紀錄器或相機等器材，須經國家檢定合格。
李忠台表示，依據相關的規定，民眾可檢具事證向警方提出交通違規的檢舉，舉發機關均審慎看待並加以查證，如違規證據足以認定違規的事實，即可舉發；也提醒駕駛人遵守交通法規，共同維護行車的安全和秩序。