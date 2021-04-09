日本京大醫院為染疫者活體肺臟移植　創全球首例

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這名女病患去年年底感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），病情嚴重，醫師曾使用葉克膜體外循環膜系統（ECMO）為她進行體外循環治療。患者後來檢測呈現陰性反應，但雙側肺已纖維化，縮小變硬，幾乎沒有正常機能，難以痊癒，因此她家人向院方申請要提供肺臟給她。
這名女病患本月5日轉院至京都大學醫院，昨天醫師從這名女病患丈夫及兒子身上取出左右肺臟一部份，再為女病患進行移植手術。在歷經將近11個小時後，手術順利成功。目前這名女病患在加護病房接受治療，復原情況順利的話，2個月後可出院，3個月後能恢復正常的社會生活。
目前，她的丈夫及兒子的身體情況良好。
伊達表示，這對因罹患武漢肺炎導致肺臟出問題的患者來說，活體肺臟移植將是一種帶來希望的治療法。
伊達先將女病患的肺臟全部取出，然後將她兒子右肺的一部分及她丈夫左肺一部分分別移植到她身上。女病患2度接受武漢肺炎檢測都呈現陰性，醫師在做好防疫對策的情況下，對女病患進行肺臟活體移植。
不過，因為肺臟組織變得脆弱，容易出血，所以醫師光是進行止血處理就花了好幾個小時。
女病患肺部X光檢查顯示，手術前兩側肺臟呈現白色、沒能發揮功能的狀態，但手術後，肺臟在X光片上已呈黑色，可正常發揮功能。
院方表示，對染疫患者進行肺臟移植的案例，在中國、歐美等有數十例從腦死者身上進行移植的案例。
伊達說，在日本若要接受來自腦死者捐肺進行移植，平均需等逾800天。（編輯：林憬屏）1100408