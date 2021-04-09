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日本京大醫院為染疫者活體肺臟移植　創全球首例

中央社

2021-04-09 05:37:52

▲日本京都大學醫院成功為一名感染新冠肺炎導致肺部纖維化的女病患進行活體肺臟移植，由病患丈夫及兒子提供肺臟一部份進行手術，是全球首度對染疫過的病患進行肺移植。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲日本京都大學醫院成功為一名感染新冠肺炎導致肺部纖維化的女病患進行活體肺臟移植，由病患丈夫及兒子提供肺臟一部份進行手術，是全球首度對染疫過的病患進行肺移植。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
（中央社記者楊明珠東京8日專電）日本京都大學醫院成功為一名感染武漢肺炎導致肺部纖維化的女病患進行活體肺臟移植，由病患丈夫及兒子提供肺臟一部份進行手術，是全球首度對染疫過的病患進行肺移植。

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日本放送協會（NHK）報導，這場手術執刀的醫師是京都大學醫學部附屬醫院呼吸器外科主任、京都大學教授伊達洋至，今天他召開記者會說明昨天對一名住在關西地區的女病患進行活體肺臟移植一事。

這名女病患去年年底感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），病情嚴重，醫師曾使用葉克膜體外循環膜系統（ECMO）為她進行體外循環治療。患者後來檢測呈現陰性反應，但雙側肺已纖維化，縮小變硬，幾乎沒有正常機能，難以痊癒，因此她家人向院方申請要提供肺臟給她。

這名女病患本月5日轉院至京都大學醫院，昨天醫師從這名女病患丈夫及兒子身上取出左右肺臟一部份，再為女病患進行移植手術。在歷經將近11個小時後，手術順利成功。目前這名女病患在加護病房接受治療，復原情況順利的話，2個月後可出院，3個月後能恢復正常的社會生活。

目前，她的丈夫及兒子的身體情況良好。

伊達表示，這對因罹患武漢肺炎導致肺臟出問題的患者來說，活體肺臟移植將是一種帶來希望的治療法。

伊達先將女病患的肺臟全部取出，然後將她兒子右肺的一部分及她丈夫左肺一部分分別移植到她身上。女病患2度接受武漢肺炎檢測都呈現陰性，醫師在做好防疫對策的情況下，對女病患進行肺臟活體移植。

不過，因為肺臟組織變得脆弱，容易出血，所以醫師光是進行止血處理就花了好幾個小時。

女病患肺部X光檢查顯示，手術前兩側肺臟呈現白色、沒能發揮功能的狀態，但手術後，肺臟在X光片上已呈黑色，可正常發揮功能。

院方表示，對染疫患者進行肺臟移植的案例，在中國、歐美等有數十例從腦死者身上進行移植的案例。

伊達說，在日本若要接受來自腦死者捐肺進行移植，平均需等逾800天。（編輯：林憬屏）1100408

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