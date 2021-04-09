NOW早報／李義祥「關鍵對話」曝！運安會：掌握怪手音檔

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由於人為疏失而導致的太魯閣出軌意外，造成50人死亡、200多人輕重傷，運安會在事發後即到現場進行相關蒐證，希望能還原當時場景，而針對現場工程車與怪手的運作狀況與駕駛到底是誰也是各界關注焦點。針對媒體提問，楊宏智指出，現場在鐵軌和隧道內都有發現吊帶，但這與工程車掉落是否有關，就交給檢調調查。
而怪手的錄音檔到底內容為何？楊宏智僅說，現場所有細節運安會都已經全數掌握，怪手、工程車的相關資料也會交給檢調處理，而怪手錄音檔錄到處理工程車卡在草叢的關鍵對話，現場至少就有兩個人。運安會日前公布一張工程車5個關鍵位置圖及調查結果，立委管碧玲昨日質詢時表示，肇事工程車上的紅線連結怪手與卡住的工程車，疑似為工程車卡在樹叢時，怪手協助工程車協助脫困使用的吊帶，相關疑點還有待釐清。
76行者無償修復大體「雙手都傷」 醫師：他們真的很辛苦
本次太魯閣事故中，遺體修復師團隊「76行者」無償為死者修復大體，不僅撫慰了罹難者家屬的心，也感動不少人。在花蓮市立殯儀館昨（8）日就有醫師透露，由於要修復大體需要許多機密針具，每天都有遺體修復師不小心讓雙手受傷；因此，他們特別在昨日向76行者表達慰問，希望在遺體修復師在照顧大體之餘，也多在意自己健康。
今日天氣／東北季風影響 北、東局部區域短暫雨
今（9）日受東北季風影響，北部、東半部地區及中南部山區易有局部短暫雨，而屏東也有機會出現零星降雨，中南部平地則為多雲，迎風面水氣偏多，基隆北海岸及宜蘭的降雨較為持續，有局部大雨發生機率，而北部地區在今上午雨勢也較為明顯，白天後的降雨會較為局部、短暫；北台灣除下雨外，天氣也將轉涼，尤其白天感受更為明顯，新竹以北及宜蘭白天的高溫只有18到20度，苗栗及花東則在22至25度，中南部仍有26、27度，至於低溫的降幅不多，各地約17到20度。
遊戲規則改了！考機車駕照就算有「汽車駕照」也要筆試
還沒有考機車駕照的民眾要注意了！公路總局發布最新消息，宣布從5/3起，即時有汽車駕照的民眾，報考機車駕照時，還是得通過筆試測驗。
「木曜新女神」轟動Dcard：我婆請撤照 本尊22字回應了
《無双樂團》是台灣首個女子跨界國樂樂團，成員各個擁有姣好臉蛋級火辣身材，前琵琶手丘涵（Joanne）過去因參加網路節目《木曜4超玩》，讓Dcard網友驚為天人，狂發她的辣照激讚「真的超婆」，人氣直逼「木曜女神」泱泱！
4月下旬「3星座＋生肖組合」財運旺炸！第1位正偏財雙入
2021年一轉眼已經進入到4月份，以星座命理專欄聞名的搜狐號《卡哇伊》指出，4月下旬有3大「星座＋生肖組合」財運非常旺，其中第一位不僅迎來正財，偏財運也同時降臨，運氣好到旁人都羨慕不已，一起來看看你或者身邊親友是否也上榜了？
獅子座＋生肖鼠
生肖鼠雖然之前一直不是很順，事業受阻，各種麻煩問題接踵而至，已經有逐漸轉好的趨勢。到了4月，事業運會強勢逆襲，他們能夠憑優異的成績得到肯定，獲得更多的工作機會，也因此能夠升職加薪。特別是獅子鼠，在4月會迎來不小的偏財運，可謂是正財偏財雙入。
水瓶座＋生肖虎
4月份生肖虎得到財神爺的眷顧，財庫大開，有望財源滾滾。時來運轉，發財的機遇也特別多，只要好好把握機會就有可能大賺特賺，把一整年的錢財全部賺回來，花了不少的力氣去努力，業績當然是不錯，但是要小心不正當的財進入，很可能會引來麻煩，導致空歡喜一場。
處女座＋生肖狗
處女狗從4月份開始，常常會有小財進家門，收入將會提升，財雖小但數量比較多，也是不錯的選擇。但也要付出同等的辛苦，工作量會與日俱增，如果感覺超出自己的能力範圍要懂得放手，身體才是最重要的。他們財帛宮有貴人星臨，如果個人能力充足，那麼事業會更加如魚得水。（編輯：賴詠璿）