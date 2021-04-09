被爆用台晶片助解放軍研發飛彈！7中企遭美國管制出口
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-04-09 06:31:15
美國拜登總統(Joe Biden)上任後，抗中力道未有明顯減弱，不僅沒有取消川普時期的對中關稅，有關制裁亦陸續實施。根據外媒報導，美國8日又宣布制裁7間中國企業，理由是它們利用美國的技術協助中國軍方研究，破壞穩定的軍事現代化成果。
綜合外媒報導，美國商務部工業和安全局(BIS)近日宣布，將中國7家超級電腦相關公司列入「實體清單」，指控它們從事違反美國國家安全或外交政策利益的活動，禁止美國企業對這些公司出貨，日後也須通過美國商務部的嚴格審查，否則無法取得美國技術。
遭列入出口管制名單的7家中企或機構，分別是天津飛騰信息技術有限公司、上海集成電路技術與產業促進中心、深圳市信維微電子有限公司、國家超級計算濟南中心、國家超級計算深圳中心、國家超級計算無錫中心及國家超級計算鄭州中心。
外媒《華盛頓郵報》指出，以飛騰的超級電腦為例，負責模擬超音速載體的散熱及拖力，用於中國解放軍開發超音速飛彈的模擬設施，未來甚至不排除會用這種飛彈對付美國航艦或台灣，該公司透過灰色地帶取得驅動超級電腦的晶片，而晶片則採用美國科技、由台積電等台灣科技大廠製造；台積電則已回應，聲稱一直遵守美國的出口管制、恪守所有相關法規，並無允許產品投入對岸軍事發展，對於外媒報導內容並不知曉。