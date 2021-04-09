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被爆用台晶片助解放軍研發飛彈！7中企遭美國管制出口

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-04-09 06:31:15

▲美國8日又宣布制裁7間中國企業，理由是它們利用美國的技術協助中國軍方研究，破壞穩定的軍事現代化成果。美中示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國8日又宣布制裁7間中國企業，理由是它們利用美國的技術協助中國軍方研究，破壞穩定的軍事現代化成果。美中示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
美國拜登總統(Joe Biden)上任後，抗中力道未有明顯減弱，不僅沒有取消川普時期的對中關稅，有關制裁亦陸續實施。根據外媒報導，美國8日又宣布制裁7間中國企業，理由是它們利用美國的技術協助中國軍方研究，破壞穩定的軍事現代化成果。

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綜合外媒報導，美國商務部工業和安全局(BIS)近日宣布，將中國7家超級電腦相關公司列入「實體清單」，指控它們從事違反美國國家安全或外交政策利益的活動，禁止美國企業對這些公司出貨，日後也須通過美國商務部的嚴格審查，否則無法取得美國技術。

遭列入出口管制名單的7家中企或機構，分別是天津飛騰信息技術有限公司、上海集成電路技術與產業促進中心、深圳市信維微電子有限公司、國家超級計算濟南中心、國家超級計算深圳中心、國家超級計算無錫中心及國家超級計算鄭州中心。

外媒《華盛頓郵報》指出，以飛騰的超級電腦為例，負責模擬超音速載體的散熱及拖力，用於中國解放軍開發超音速飛彈的模擬設施，未來甚至不排除會用這種飛彈對付美國航艦或台灣該公司透過灰色地帶取得驅動超級電腦的晶片，而晶片則採用美國科技、由台積電等台灣科技大廠製造；台積電則已回應，聲稱一直遵守美國的出口管制、恪守所有相關法規，並無允許產品投入對岸軍事發展，對於外媒報導內容並不知曉。

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