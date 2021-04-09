發布陸上強風特報！北部降雨到明天
記者孫唯容/綜合報導
2021-04-09 07:53:43
出門要帶傘！中央氣象局指出，今（9）日受東北季風影響，白天起北部、東半部地區及中南部山區仍易有局部短暫雨，而屏東也有機會出現零星降雨，中南部平地則為多雲，迎風面水氣偏多，基隆北海岸的降雨較為持續，有局部大雨發生機率，北部地區在今天上午前雨勢也較為明顯，而後的降雨會轉為較局部、短暫。
今天氣象局也發布陸上強風特報，下午開始桃園至臺南、東部、東南部(含綠島、蘭嶼)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門將有9至10級強陣風，其他沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪；今日清晨至上午臺南以北、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖有8至9級強陣風，請特別注意。
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮《三立準氣象．老大洩天機》專欄指出，今晨北台灣低溫比昨晨下降2、3度，其他地區變化很小﹔今日各地區氣溫，北部落在14到19度，中部16到28度，南部17到30度，東部則是16到26度。
吳德榮表示，今日至明(10日)下午，北部及東半部局部雨，北海岸降雨較明顯；中南部雲量略增、山區有局部短暫雨的機率；北台灣濕涼，其他地區氣溫稍降。此波迎風面的降雨，並無法紓解背風面桃園以南的旱情。
吳德榮說，明晚起北部漸好轉；東半部及山區仍有局部短暫雨，下週（11）日至週二（13日），西半部晴時多雲、氣溫回升，東半部及山區午後仍有局部短暫雨的機率﹔下週三(14日)起大氣呈現短波活動的型態，變化週期更短，北部及東半部易降雨、其間又有短暫空檔交替出現；下週三鋒面影響，北部及東半部轉有雨，中南部山區亦有局部短暫雨的機率。
下週四、五(15、16日)的天氣，由於變化頻仍，模式又會不斷調整，需再觀察。