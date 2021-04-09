罵人罵到便衣警 非裔女羞辱亞裔「把新冠帶到美國」遭逮
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-04-09 08:11:03
美國仇視亞裔的風波不斷延燒，已發生多起針對亞裔的言行攻擊事件；近日在紐約又有名非裔女子，先是辱罵美甲店員工，又對前來勸阻的路人爆粗口，卻罵到隱身人群的便衣警察，女子因而被逮捕，控以仇恨騷擾(harassment as a hate crime)和仇恨嚴重騷擾(aggravated harassment as a hate crime)等罪。
綜合《華盛頓郵報》、《CBS》等外媒報導，當地時間6日下午，一名50歲的非裔女子威廉斯(Sharon Williams)衝進紐約曼哈頓唐人街一間美甲沙龍店，開始痛斥、威脅裡頭的亞裔員工，根據在場人士說法，女子甚至污辱道「是你們將新冠病毒帶到了這個國家。」
離開美甲店後，威廉斯又在街上辱罵其他亞裔人士，一名男子看不下去出言制止，就被威廉斯大罵「Chinese mother fxxker」等汙言穢語。但該名男子同時也是紐約警局的便衣警察，當場向警局要求增援，拘捕威廉斯。
報導並指出，為了因應種族仇視導致的社會問題，紐約警察局去年成立了專門的犯罪工作小組，並加派便衣警員巡邏，較多部署在唐人街和其他亞裔人士聚集的社區。紐約市警察局局長德莫特·希亞(Dermot Shea)警告，任何仇恨犯罪，無論是言語或行動，都是不允許的，還可能在無意間碰上便衣警員，務必三思而後行，勿為了逞一時之快，換來牢獄之災。