檢約談李義祥借牌標案關鍵人物　楊金郎凌晨5萬交保

台鐵太魯閣號列車撞上滑落至軌道的承包商工程車，造成50死的慘劇，肇禍的「義祥工業社」負責人李義祥疑似兼任工地主任，涉嫌違反營造業法相關規定，而他又傳出以東新營造名義「借牌標案」，因此檢調約談東新營造關鍵人物楊金郎，進一步釐清案情。檢方9日約談後，諭令以業務登載不實5萬元交保。





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楊金郎供稱，他和東新營造負責人黃平和是僱用關係，但這次黃平和標下「台鐵交通安全六年計畫」有掛他的名字，主要是因為他擁有甲級營造工程管理技師牌。花蓮地檢漏夜訊問偵訊，直到今天凌晨1點多，突然有人攜帶50萬的交保金到場繳付，過沒多久楊金郎就從法警室走出來，協助接應交保的男子，還立即遞上帽子給楊金郎，然後兩人不發一語的就搭車離開。





這次台鐵的標案「鐵路行車安全改善六年計畫-北回線K 51 170～500山側邊坡防護設施工程」，需要甲級執照，而李義祥的「義程」只有乙級執照，因此李義祥等人集資用具有甲級執照的「東新營造」名義取得標案，無疑就是「借牌」，李義祥同時也是幕後股東，此工程由李義祥與楊金郎實際執行，由李義祥擔任「工地主任」，楊金郎擔任「專任工程人員」。





據了解，原本黃平和與楊金郎是合夥關係，因之前工程帳目不清，導致公司賠錢，楊金郎才退股。「東新營造」過去曾多次取得台鐵高額標案，總金額高達4億4000萬，另外，李義祥則遭起底，2018年曾任民進黨花蓮縣黨部黨代表，去年已卸任，目前因未繳黨費停權，過去曾偽造施工圖遭判刑6個月，而楊金郎負責的「逢聖土木包工業」，也曾涉入借牌參與圍標之弊案。



