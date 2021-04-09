名家論壇》黃創夏／民進黨的「好日子」結束了

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最近有個畫面特別諷刺，那是在台北市的「國父紀念館」曾經有個《維護基本人性系列講座》，這個講座曾經有一位講師名字叫做「張善政」。
張善政？沒有錯！託言陰陽的張善政，讓人疑問：「基本人性呢？」更何況當年他自己在朝掌權之際，天災地變可多的很，張善政還自稱是「勘災總隊長」，和韓國瑜搭檔參選期間還被稱為「張善後」，如今的兩種嘴臉對比，何其諷刺！
讓人感到諷刺和憤怒的還有邱淑媞，她好像從來不知道當年SARS期間，在和平醫院封院雜亂無章過程當中，多少人對邱淑媞的表現不只是「不滿」，甚至是「不齒」！結果邱淑媞似乎並未察覺自己的社會公信力還有多少？在部桃醫院染疫時發言惹議，現在又扯「國難財」，讓也有捐款的江啟臣與盧秀燕等人，情何以堪！
還有陳玉珍，完全的自走砲，一個人就能主導整個社會對國民黨的基本印象；再往前推、馬英九、吳斯懷、葉毓蘭、滾滾「韓流」‧‧‧社會信任幾乎已經都在谷底的國民黨，雪上加霜！
真正不堪的就在此，國民黨總是表現出理智脫軌的瘋狂狀態，然而，細數前列的所有人，他們真的就代表了國民黨嗎？持平的說，他們並沒有資格，他們既不是黨主席、也沒有真正有意義的黨公職‧‧‧一堆自走砲，只像是散兵游勇，卻成了國民黨內那一股「只有仇恨，缺乏理智」極端力量的宣洩口！
這樣的國民黨注定走向滅亡，而這樣無腦的在野黨，也只會造成執政黨的傲慢與日漸鬆懈，因為根本沒有競爭壓力，久而久之也逐漸失去活力，並非台灣之福‧‧‧
問題，就在於國民黨「無腦」，國民黨目前完全是缺乏領導的狀態。
然而民進黨別在旁邊偷笑，就算國民黨再怎麼「無腦」，也不可能永遠當成是民進黨執政「無能」的無限額提款機。
民進黨必須清醒：隨著韓國瑜被罷免，早就沒有了「國瑜遮羞布」；疫情雖然還在持續，但已逐漸落幕，「時中保護傘」逐漸褪色；而「老K提款機」已經被提領光了‧‧‧民進黨終究要回到「政府治理」的真才實學，不能永遠靠「政治正確」與「道德正確」來混日子。
甚麼叫做「政府治理」？以這次「太魯閣號408」事件來說，台鐵公司雖然身為是受害人，但在此時此刻也該展現積極改善的誠意和決心，以謝國人之關愛與支持。
然而，民進黨身為執政黨，不能就這樣打迷糊仗過去，除了台鐵，至少還有兩個單位的相關公務人員，也應該要追究可能的行政責任。
從目前運安會調查出來的九牛一毛，讓人吃驚的是這個在2018年4月就已動工，目前已經完成99.3%進度的工程，六、七百天這麼長的日子裡，竟然公共工程督管權責單位「行政院公共工程委員會」，這個法定在業主和承包廠商之外「無利害關係公正第三方」，難道都沒有進行過任何法令規定的查驗和檢查？
如果位階極高，法定必須是由「政務委員」兼任的公共工程委員會，在這六、七百天之內，有進行查驗和檢驗相關合約，還會有「借牌」、李義祥包商兼工地主任的明顯違法情況持續這麼久嗎？
除了公共工程委員會必須向人民有所交代之外，出事現場的工地工安條件亂七八糟，法定的勞動部勞檢專責機關，在這六、七百天之內，可有進行過專案勞檢？提早把如此混亂不堪，工安環境根本不合格的高風險工地予以改正？
勞動部不要躲起來，法令上，工安環境不合格，勞動部責無旁貸！
這些，就是民進黨需要認真反省的重要課題：政府機關分門別類，各設其職，是要互相支援，也是互相制衡與防護疏漏，政府治理是繁複的，而且要細膩緊密、團隊合作的步步為營，看看這次的事故，號稱酷吏的蘇貞昌帶領的行政院，螺絲真的鎖緊了嗎？實在令人搖頭嘆息！
這樣的看似治軍嚴格、其實只是自行其事、自掃門前雪和專注於搞「攻擊、攻擊、再攻擊」的行政團隊，真的很危險，缺水、經濟復甦、藻礁公投、能源方案‧‧‧太多太多的「實務考驗」即將接踵而至，蘇內閣要是仍然故態復萌，民進黨的「好日子」即將結束！
●作者：黃創夏／資深媒體人
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