那些年的日子！童年遊戲跨界合作鎮瀾宮　感受信仰本質

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保庇NOW是專注於民間信仰的媒體，對於大甲媽的盛事自然不會錯過，除了2017年保庇NOW開站時來不及參與，接下來的三年從未缺席，這三年的隨香採訪也對保庇NOW的路線有了重大影響。
保庇NOW第一次採訪大甲媽遶境進香是在2018年，由於當時一切都剛起步，其實同仁們對這項民俗活動的眉角也不甚了解，因此在事前準備時訪問了許多有跟著大甲媽遶境經驗的前輩們，在他們的帶領下，一步步的與大甲媽結下不解之緣。
在大甲媽入新港的當晚，保庇NOW的記者在新港體驗到了金虎爺吃炮的震撼力，以及信眾對媽祖婆的虔誠。隔日是祝壽大典，新港奉天宮前萬頭鑽動，所有的人都極為虔誠的向神明祝壽，若非親臨現場，絕對無法體會當下的震撼。
2019年的大甲媽遶境進香話題性可以說是近年來的最高峰，因為台灣的另一位明星媽祖婆－白沙屯媽祖前往北港進香的時程與大家媽前往新港有所重疊，全台灣的媽祖信徒都在期待是否能來一次罕見的「雙媽會」。而當時遊戲橘子旗下韓國手遊《天堂M》，更是在大甲媽祖遶境進香活動期間，推出台、港、澳限定「媽祖副本」 ，並於官網及《beanfun!》 推出「線上擲筊活動」，玩家成功擲出三次「聖筊」即可獲得經大甲鎮瀾宮過火加持的限量平安符，或帶回beanfun!零用金 (錢母)。遊戲中「媽祖副本」也推出限定任務「媽祖的幸運」，玩家可獲得媽祖系列的限定虛寶，線上、線下結合台灣傳統信仰文化。
COSE成《天堂M》七大職業的COSER遶境團，也絕對是大甲媽遶境當時的亮點，在遶境前，王族、騎士 、妖精 、法師、黑暗妖精、龍鬥士及槍手帶著跨界合作平安符，在媽祖婆的護佑之下將平安符過火，隨即又步出廟門與大甲媽走了一段路，這種傳統與現代的結合與衝擊，絕對是當年遶境中最大的亮點。
《天堂M》結合大甲媽祖遶境進香活動，推出線上擲筊活動，活動期間內連擲三個聖筊，將可獲得平安符與beanfun!零用金
當時保庇NOW在公司的全力支持下進行深入採訪，一組同仁前往苗栗拍攝山邊媽祖婆先鋒官「山邊照府王爺」巡境，恭送山邊媽祖前往拱天宮的全部過程，另一組同仁則包車跟著白沙屯媽祖的腳步，同時還必須伺機而動採訪大甲媽祖遶境隊伍。
當年令人印象最深刻的，就是兩位媽祖最相近且極有可能相會的時候。當時保庇的記者搭車伺機而動，當時同仁們坐在車上，前方就能看到大甲媽祖的神轎，但一轉頭往左後方看就能看見白沙屯媽祖的粉紅跑車，當時雙方的隨香信眾已經相會且互相打招呼，有那麼幾分鐘，全部人都覺得兩位媽祖婆有機會相遇，但很可惜的是，最終的結果兩位媽祖婆並沒有會面，也是2019年所有媽祖信徒心中的小小遺憾。
2020年的採訪則是充滿波折，因為當年度全球都受到新冠肺炎影響，連帶的台灣的宗教活動也跟著延遲或甚至取消，而指標性的大甲媽祖遶境進香也跟著更動日期。但幸運的是，台灣的疫情在政府與全台人民的配合之下獲得有效控制，也因此大甲媽祖遶境進香之後仍復辦。
這一年的採訪重點則放在新冠肺炎疫情衝擊後的影響，採訪地點與日期則選擇大甲鎮瀾宮起駕日，以及大甲媽入新港這兩天。由於是大型集會活動，廟方與政府單位一直呼籲有意參與活動的信眾都要戴上口罩，記者在親臨現場後發現，絕大多數的人都戴上口罩配合防疫，保護自己也保護他人，連許多陣頭如醒獅團都幫獅子戴上特製口罩協助宣導，畢竟這一年的遶境得來不易，若對疫情有所影響，想比也會對大甲媽祖的名聲造成衝擊。但結果大家都知道，這一次的大型活動沒有造成群聚感染，也證明了台灣人的自律可以創造足以讓世界關注的防疫奇蹟。
而到了2021年，世界仍壟罩在疫情風暴之中，但已經沒有人會以群聚感染來質疑今年的遶境活動，因為去年的良好成績，已經證明了媽祖婆與台灣眾神明的信徒都能有極高的自律行為，配合政府的各項防疫手腕，想必今年能再延續去年的良好表現，讓世界看見台灣。（編輯：黃彥昇）