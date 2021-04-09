打炒房！立院三讀通過房地合一2.0 2年內賣房課45%重稅
記者吳承翰／台北報導
2021-04-09 12:34:08
政府抑制炒房，今（9）日立法院院會三讀通過《所得稅法部分條文修正案》，房地合一稅制2.0將於7月1日起生效。條文中主要針對短期買賣、非自住或自用的炒作行為加重稅賦，若在2016年後取得的房地、預售屋、特定股權交易，2年內售出，課以45%重稅；買入後持有超過2年，但不滿5年，則課以35%稅金。
新版的「房地合一稅2.0」，延長短期交易時間，境內個人持有房屋2年內賣出、課徵45%稅率，逾2年、未滿5年出售課35%，逾5年、未滿10年維持現行稅率課徵20%，持有10年以上也維持現行稅率15%。
法案也新增排除條款，個人、營利事業參與都更或危老分回房地，若在5年內第一次移轉登記，可適用較低的20%稅率。
3月11日行政院送出修法版本，朝野立委對於抑制短線炒房有高度共識，立法院財政委員會在3月29日就完成初審，不過對於生效日期，朝野還有不同意見。4月7日，立法院財政委員會進行朝野協商，達成共識，房地合一2.0在今年7月1日上路。原本此案並未排入今天院會的討論事項，國民黨立院黨團提案增列為討論事項第一案，在朝野共識下，順利完成三讀。
民進黨財政委員會立委郭國文表示，2016年政府推出房地合一稅1.0，當時只針對自然人做限制，就已經有效抑制台北市、新北市房價上漲。然而自然人交易，只佔房市交易量的10%，2.0則針對法人、預售屋，光是法人就佔了超過5成，郭國文預期，房市合一稅2.0上路後，「效果會是1.0的好幾倍」。