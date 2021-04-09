打炒房！立院三讀通過房地合一2.0　2年內賣房課45%重稅

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法案也新增排除條款，個人、營利事業參與都更或危老分回房地，若在5年內第一次移轉登記，可適用較低的20%稅率。

3月11日行政院送出修法版本，朝野立委對於抑制短線炒房有高度共識，立法院財政委員會在3月29日就完成初審，不過對於生效日期，朝野還有不同意見。4月7日，