驚鴻一瞥！台股上萬七後回落 電子股開高走低、鋼鐵強勁
記者許家禎/台北報導
2021-04-09 09:30:11｜2021-04-09 09:32:41
美股昨（8）日走揚，標普500指數續創歷史新高，而台北股市今（9）日以16974點開出後，由台積電領軍，一度站上萬七，來到17016點，但不久後回落，電子權值股台積電、鴻海、聯電、聯發科都在開高後走低，大立光弱勢跌2.5%。盤面焦點為鋼鐵股，中鴻、官田鋼飆漲停。友達與群創大單敲進、紅通通。
美股道瓊指數8日上漲57.31點，或0.17%，收33,503.57點；標普500指數上漲17.22點，或0.42%，收4,097.17點；那斯達克指數上漲140.47點，或1.03%，收13,829.31點；費城半導體指數上漲34.80點，或1.07%，收3,301.26點。
台北股市今以16974點開出後，一度衝破萬七，來到17016點，但沒多久又回落，由紅翻黑。台積電ADR漲近3%，今日以618元開出後，就在平盤上下震盪。鴻海同樣開高後在平盤遊走。聯電早盤開55元後回落、聯發科同樣開高走低，大立光早盤弱勢跌2.5%，來到3020元。
而盤面焦點在面板股，友達、群創、彩晶大單敲進，其中友達、群創漲7%與5%多。另外，鋼鐵族群依舊強勢，中鴻、官田鋼漲停。至於早盤成交量大的還有華航漲逾3%、中石化漲5%、華邦電漲3%。
保德信高成長基金經理人葉獻文表示，接下來即將面對國內外重量級企業的2021年首季財報數據，國際半導體協會(SEMI)日前公布2月北美半導體設備製造商出貨金額達31.35億美元，年增率高達32%，反映全球半導體產業暢旺，且5G、AI、物聯網等需求成長為長線趨勢不變，預期待疫情過後，產業加速復甦，整體拉貨動能將使半導體業呈現淡季不淡，也因此目前市場對於企業財報多抱以樂觀態度，配合類股健康輪動，有助於台股多頭走勢不墜。