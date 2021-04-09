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NBA／當年為何不給KD球？Green：我要傳的時候運到腳上了

記者黃建霖/綜合報導

2021-04-09 09:38:24｜2021-04-09 10:02:13

Warriors Wizards Basketball
▲勇士球星Draymond Green和Kevin Durant。（圖／美聯社／達志影像）
勇士王朝已經落幕，談到當年導致球隊紛爭的那一次爭吵，不少球迷都覺得相當惋惜。不過今(9)日在節目上，「嘴綠」Draymond Green澄清自己當時就是打算傳給Kevin Durant的，只是最後不慎運到腳上了。

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2018-9賽季，在例行賽的一場比賽中，勇士在延長賽裡不敵快艇，他們本來有機會絕殺對手，最終卻失誤收場。之後Durant和Green在板凳區發生爭吵，不少人認為這是KD最終選擇離開的原因。

回憶起當時的情形，Green表示自己那時本來就打算持球推進後把球交給Durant，「我在場上搶下了籃板，K(Druant)在拍手示意我傳球，我正運球推進。我當時的想法是『K跑過半場，我回傳給他，他投進三分，我們就回家，明天還有一場比賽，這就是我預想的整個比賽之後的走向。』

「但當我運過半場轉身準備傳球時，K卻停在那沒動(笑聲)。所以我把球運到我的腳上了。這就是問題的所在。」Green在節目中做出這樣的澄清，他實際上並沒打算自己投那一球。

而Durant則是在那時有完全不同的看法，「我那時想在搶下籃板後，運過半場就投籃了。我想要在那時就拿球，但Draymond以不同的方式看待那件事，那就是我們發生衝突的原因。」

「我走下場時，KD吼我說：『把那該死的球傳給我！』我看著他然後說：『我會把那該死球的傳給你，如果你當時有該死的跑動的話。』之後我就坐在隔個他兩三張椅子的位置。」Green繼續描述道，接著他又說了一些話，導致這事變得更複雜。

Durant表示，當吵完之後，他有打算下次見面時和Green講清楚，因為他明白自己為這支球隊帶來了什麼，也知道外界會用這件事試圖將球隊搞得分崩離析，可惜最終還是發生了。

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