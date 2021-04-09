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NBA／補強後場　勇士簽下傳奇控衛「手套」Payton之子

記者黃建霖/綜合報導

2021-04-09 09:54:31

傳奇控衛「手套」Gary Payton之子之子Gary Payton II加盟勇士
▲傳奇控衛「手套」Gary Payton之子Gary Payton II加盟勇士。（圖／取自金州勇士推特）
金州勇士今(9)日宣布後場再簽一人，而這位好手正是NBA傳奇控衛「手套」Gary Payton之子Gary Payton II，防守頗有乃父之風。根據官方消息，他今天就已經參加球隊訓練，明日若有需要就可以上場。

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28歲的Payton過去為公鹿、湖人、巫師打過球，本季則是在NBA G聯賽效力於猛龍905隊，為球隊出戰13場，場均可得到10.8分、5.6籃板、2.6助攻和2.54抄截。

談到Payton的表現，勇士主帥Steve Kerr表示，「我知道他是一名出色的防守者，擁有不錯的球商、場上的表現也很強硬。我們過去幾個賽季一直在關注他的表現。」

勇士這一季一直缺少一名能穩定扮演Stephen Curry替補的球員，在此前的Brad Wanamaker、Mychal Mulder和之後的Jordan Poole、Nico Mannion都還有不足之處，難堪大任。

雖然Payton應該也不會是灣區的正確答案，但球團希望他能做出一定的貢獻，讓教練在調度上更有空間。若能如此，也能降低Curry的出賽時間，保護這一名超級球星。

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