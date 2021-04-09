AZ疫苗血栓疑雲未解 香港專家建議可改用嬌生疫苗
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-04-09 09:57:08
由英國牛津大學與阿斯特捷利康(AstraZeneca)藥廠合作研發的AZ疫苗，因為血栓爭議未完全釐清，也讓不少民眾望之卻步。香港醫療專家近日受訪時聲稱，不建議港府現在採購AZ疫苗，可以考慮改買美國嬌生(Johnson & Johnson)的疫苗。
綜合香港媒體報導，香港政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌，8日接受香港電台節目訪問時表示，歐洲當局7日公布，AZ疫苗可能與罕見血栓有關聯，出現罕見副作用，他個人建議港府應暫緩購入AZ疫苗的計畫。
許樹昌並說道，就他所知，香港政府與藥廠只是初步協議，藥廠仍未正式申請在港緊急使用，現在有關疫苗的資訊已經越來越多，目前看來，AZ疫苗對南非變種病毒保護率低，又有血栓風險，似乎不是很好的選擇，亦不建議購入後讓長者使用，擔心會自找麻煩。
許樹昌進一步指出，有些藥廠已在進行第二代疫苗研究，同時，香港正在使用的2款疫苗已能發揮效用，目前也還沒有變種病毒流入社區，仍有時間仔細觀察其他疫苗的研究數據，或是集中資源投入在之後的新一代疫苗；以現況來說，美國嬌生疫苗會是不錯的選擇，只需打一針，對南非變種病毒也有約5成保護率；港府亦可持續了解中國康希諾(CanSino Biologics)研發的疫苗數據。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。