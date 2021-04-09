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NBA／詹眉不在、庫茲馬又拉傷　湖人不敵熱火

記者鍾東穎/台北報導

2021-04-09 10:54:11

▲熱火「士官長」Jimmy Butler(左)正面對決湖人「詹皇」LeBron James。（圖／美聯社／達志影像）
▲熱火「士官長」Jimmy Butler(左)率隊出戰湖人，但湖人主將「詹皇」LeBron James(右)因傷缺陣。（圖／美聯社／達志影像）
衛冕軍湖人雙星「詹眉」持續因傷缺陣，今(9)日賽前又確定另一名主力Kyle Kuzma(庫茲馬)左小腿拉傷，戰力大減，終場以104:110敗給去年亞軍熱火，熱火「士官長」Jimmy Butler(巴特勒)攻下並列全場最高28分。

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「詹皇」LeBron James、「一眉哥」Anthony Davis都隨隊出征客場，不過仍沒有復出時間表，Kuzma則因前役受傷，經MRI檢查確認小腿一級拉傷缺戰，但今天總算迎來新同學、明星中鋒Andre Drummond傷癒歸隊。

此役雙方戰得膠著，湖人在第四節最後3分鐘追到只差5分，但熱火攻勢再起連拿5分拉開雙位數領先，湖人最後幾次關鍵三分球出手都落空，只能以6分之差飲恨。

湖人先發後衛Kentavious Caldwell-Pope攻下賽季新高28分，復出的Drummond繳出15分12籃板「雙十」成績單，儘管6人得分上雙，但未能把握關鍵出手，此役雙方失誤都偏高，湖人22次。

Butler同樣拿下28分，外帶7籃板6助攻，新同學Victor Oladipo適應得不錯，貢獻次高的18分，「英雄哥」Tyler Herro挹注15分。

 

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