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提升旗山區防洪功能　高市府投入4500萬改善旗山五號排水

記者郭凱杰／高雄報導

2021-04-09 11:13:18

▲為改善旗山地區排水防洪功能，日前水利局再向經濟部爭取「旗山第五號排水治理工程(第二期)」，總經費4,500萬元，營造防洪兼具水岸休憩空間。（圖／高市府水利局堤供）
▲為改善旗山地區排水防洪功能，日前水利局再向經濟部爭取「旗山第五號排水治理工程(第二期)」，總經費4,500萬元，營造防洪兼具水岸休憩空間。（圖／高市府水利局堤供）
旗山五號排水是旗山地區重要排水系統之一，高市府水利局除已投入約5億元整治下游，整合防洪、污水及景觀等議題預算外，因中上游河道蜿蜒、排水斷面不足、部分河道遭民眾佔用，嚴重影響防洪功能，水利局再次向經濟部水利署爭取「旗山第五號排水治理工程(第二期)」，總經費4,500萬，預期於110年底工程完工後，可減緩民生二街簡易法庭附近淹水並同時改善周邊環境。

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▲五號排水第二期治理工程，除辦理河道截彎取直約180公尺，另約50公尺河道遭民房占用也將拆除，施工中同時辦理屋後污水接管作業改善水質。（圖／高市府水利局堤供）
▲五號排水第二期治理工程，除辦理河道截彎取直約180公尺，另約50公尺河道遭民房占用也將拆除，施工中同時辦理屋後污水接管作業改善水質。（圖／高市府水利局堤供）
五號排水全長約2.6公里，從旗山北側監理站往南延伸到旗尾橋匯入旗山溪，流經旗山市區，水利局已投入約5億元整治下游，整合防洪、污水及景觀等議題，拓寬河道、設置步道及綠帶，配合污水用戶接管及污水截流改善水質，施工期間拆遷第一臨時市場開闢「洪厝公園」，完工後串聯兒3公園、旗山溪地景橋、旗山老街及天后宮遊憩動線並提升排水防洪保護標準，營造防洪兼具水岸休憩空間。

水利局表示，五號排水第二期治理工程，除持續配合都市計畫開闢，辦理河道截彎取直約180公尺，另約50公尺河道遭民房占用也將拆除，施工中同時辦理屋後污水接管作業，盼讓旗山地區提升防洪功能。

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