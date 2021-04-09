參與全球論壇　江啟臣：兩岸互動應競爭合作並存

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江啟臣說，回顧過去至今國民黨與中共的關係，雙方有對抗、競爭，也有合作，國民黨是與中共有最多交手經驗的政黨。雖然台海兩岸過去長年在國際舞台上零和對抗，也有幾次軍事衝突，但從1990年代起，國共兩黨逐步發展出主要是「既競爭又合作」的互動模式。
江啟臣說，2008年至2016年國民黨執政期間，兩岸互動步入制度化，雙方在「九二共識」的基礎上舉行11 次會談，簽署23項協議，同時也替台灣爭取到更多國際空間，使台灣得以務實且有意義參與一些重要國際組織的活動。
江啟臣指出，雖然如此，並不表示國民黨對中共有所屈從。事實上，當時的國民黨政府仍持續在中華民國國防、外交及兩岸定位等領域與中共當局繼續競爭。
江啟臣說，兩岸問題的本質是制度與生活方式之爭。台灣自1980年代中期起，逐漸邁向民主化，至今已歷經3次政黨輪替。台灣的民主雖不完美，但仍是華人世界典範，對於中國大陸的未來發展方向與政治改革而言，「台灣經驗」彌足珍貴，具有重要的制度示範效應與引領力量，而這也是國民黨的信念與堅持。
江啟臣表示，當台海陷入敵對與衝突的僵局時，二度執政的民進黨，由於沒有太多與中共當局政治協商的經驗，也沒有與中共當局的政治互信，所以對於緩解兩岸衝突並不在行。這一年多來，由於解放軍經常於台灣附近海空域進行演訓，使台海被許多觀察家和美國高階軍官認為是最有可能爆發戰爭的地區之一。
「競爭和合作並存，是當前兩岸間唯一可行的互動模式，」江啟臣說，台灣的執政黨除了設法改善兩岸關係、強化台灣科技與經貿實力外，也必須讓中共當局無法在軍事上樂觀，才有可能使中共當局不致輕啟戰端。